Tudanca considera al alcalde de Soria un "aliado" como "cualquier otro militante" de cara a las primarias del PSOE CyL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado al alcalde de Soria, Carlos Martínez "un aliado" como "cualquier otro militante del partido" de cara a las primarias que celebrará su partido en la comunidad.

Tudanca, en su visita a la localidad soriana de Almazán en la tarde de este miércoles, ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre una posible candidatura de Carlos Martínez a las primarias del PSOE en la Comunidad.

En este sentido, ha apuntado que el regidor soriano ha reiterado en numerosas ocasiones que "su prioridad son los sorianos" y ha dicho de él que es un "magnífico alcalde y compañero" con el que ha compartido "mucho trabajo".

"No me van a oír jamás hablar más que buenas palabras de Carlos, de Virginia Barcones o de Jesús Cedazo porque con ellos hemos logrado que el PSOE de la Comunidad sea un partido ganador", ha apuntado Tudanca. Así, ha recalcado que el futuro del PSOE en Castilla y León "lo decidirán los militantes" y que "no lo hará ni el 'aparato' ni cuatro en un despacho en Madrid".