Temas del día de EFE España del jueves 24 de octubre de 2024

Madrid - La comisión que investiga el caso Koldo en el Senado continúa sus trabajos con la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocado para aclarar aspectos de los contratos públicos de material sanitario gestionados durante la pandemia y al que el PP acusa de ser el "número 3" de la trama de corrupción investigada en la Audiencia Nacional.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El INE difunde datos sobre la evolución de la compraventa de viviendas y la firma de hipotecas en agosto, que se espera que den muestras de una cierta recuperación gracias a la bajada de los tipos de interés en la zona euro, que abarata la financiación de estas operaciones.

SALUD ADICCIONES

Madrid - La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) presenta el estudio ‘Perfil de las adicciones en 2023. La atención a las personas usuarias de la red UNAD’, que ha elaborado a partir de la mayor recogida de datos que se ha hecho hasta ahora en España para entender las características y el contexto de las drogodependencias y otras adicciones.

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - En la víspera de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024, ya con los reyes y la princesa Leonor en la capital del Principado, los premiados en varias categorías participan en diversos actos con la sociedad civil asturiana.

MANUEL RIVAS (Entrevista)

Madrid - Casi una década después de su última novela, Manuel Rivas regresa con 'Detrás del cielo', un 'noir' fuera de los cánones donde vuelca su preocupación por las pulsiones destructivas del mundo actual y que supondrá el comienzo de una serie de novelas sobre "las metamorfosis del poder". Magdalena Tsanis

CINE SEMINCI

Valladolid - La angustia de la maternidad, la búsqueda de una identidad de género y las redes sociales analizan respectivamente las tres películas a concurso esta jornada en el festival de cine de Valladolid (Seminci), dirigidas por la española Mar Coll ('Salve María'), el noruego Dag Johan Haugerud ('Sex') y la francesa Aghate Riedinger ('Diamante en bruto').

BUSTAMANTE DISCO (Entrevista)

Madrid - Tras sus dos primeros nacimientos, el biológico y el de su salto a la fama con la primera edición de 'Operación Triunfo', Bustamante publica este viernes un nuevo disco, 'Inédito', del que habla como un tercer resurgimiento. "He hecho el proyecto de mi vida", asegura en una charla con EFE. Javier Herrero

NICK CAVE

Barcelona - El grupo Nick Cave and The Bad Seeds llega al Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de su gira 'The Wild Go Tour', en la que presenta las canciones de su nuevo álbum de estudio junto con clásicos de su extenso repertorio.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA RURAL.- El Senado acoge la IV Jornada de los Pueblos Más Bonitos de España, con expertos que hablarán de despoblación, turismo y de los desafíos económicos de los municipios pequeños. Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos públicos durante la pandemia de covid relacionados con la intermediación hecha por Koldo García Izaguirre. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

12:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, visita la Feria Internacional del Autobús y el Autocar junto al vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Durante la visita atenderá a los medios de comunicación. Ifema. Pabellones 8 y 10.

12:15h.- Oviedo.- PRINCESA ASTURIAS.- La princesa Leonor recibe el título de alcaldesa honoraria de Oviedo y la Medalla de Asturias con motivo de su mayoría de edad, un día antes de participar en la solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Ayuntamiento de Oviedo/Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCIERTO.- Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el tradicional Concierto de los Premios Princesa de Asturias. Auditorio Príncipe Felipe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé presenta su libro 'Globalismo, las élites contra el pueblo' C/Nicasio Gallego, 9.

11:30h.- Madrid.- CANARIAS FINANCIACIÓN.- El presidente de Canarias mantiene un encuentro con el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca. Sede del Instituto de Crédito Oficial (Paseo del Prado, 4).

17:00.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de la labor de la ONU, con motivo del Día de Naciones Unidas. Complejo de la Moncloa. Cobertura oficial.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde datos de las hipotecas firmadas en agosto (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de vivienda correspondientes a agosto. (Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia Audiencia Nacional, c/Límite s/n, San Fernando de Henares.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO HACIENDA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en las jornadas 'Metafuturo' de Atresmedia. Ateneo (Texto)

09:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Banco de España organiza una conferencia con expertos internacionales sobre el impacto de la inteligencia artificial en la macroeconomía y en la política monetaria. Banco de España. Alcalá, 48

09:00h.- Madrid.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- Forbes España organiza 'Summit Reinventing Spain 2024'. Intervendrán, entre otros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Hotel Mandarín Oriental Ritz. (C. de Felipe IV) (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- INDUSTRIA AUTOMÓVIL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el consejero delegado del Grupo Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Luca de Meo, en el Complejo de la Moncloa. Asiste el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Cobertura oficial.

09:30h.- Sevilla.- TURISMO INNOVACIÓN.- El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, participa en el Foro de Regiones Turísticas Innovadoras del Tourism Innovation Summit (TIS), la cumbre global de innovación y tecnología para la industria turística. Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla.

09:45h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inaugura el Diálogo Industria-Ciudades, organizado por Climate KIC, en la sede de la Escuela de Organización Industrial.

10:00h.- Córdoba.- CONGRESO INSPECTORES.- La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, participa en la inauguración del XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado. Palacio de Congresos de Córdoba. C/ Torrijos, 10 (Texto)

13:00h.- Madrid.- INDUSTRIA QUÍMICA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausura la asamblea de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), en el Auditorio El Beatriz.

13:00h.- Albacete.- ECONOMÍA ENCUENTRO.- El exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el fundador y expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, intervienen en el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo', organizado por Management Activo y patrocinado por Mapfre, Cajamar y Grupo Tecon. Hotel Palacio Albacete & Spa. (Texto) (Foto)

16:45h.- Antequera (Málaga).- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homóloga en Andalucía, Nuria López, participan en una asamblea del sindicato para presentar propuestas en materia de vivienda, dependencia, empleo, movilidad y otras cuestiones sociales. Sede de CCOO.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, inaugura las jornadas de puertas abiertas 2024 del alto tribunal y recibe a los primeros visitantes, los alumnos de Primero de la ESO del instituto Beatriz Galindo de Madrid. Tribunal Supremo. (Texto)

09:30h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Jornada sobre "La amenaza actual de los terrorismos islamistas para Occidente", organizada por el Real Instituto Elcano C/MigueL Ángel, 8 (Texto)

09:45h.- A Coruña.- SAMUEL LUIZ.- Juicio por el asesinato de Samuel Luiz con cinco acusados para los que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión al ver agravante de discriminación por orientación sexual. Audiencia Provincial. Sección primera. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- La Comisión Mixta de Seguridad Nacional debate varias proposiciones no de ley y responde a preguntas sobre la colaboración que ha prestado el Gobierno al Juzgado Central en lo referente a la causa por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros. Congreso. (Texto)

10:00h.- Vitoria.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Fundación Fernando Buesa organiza unas jornadas los días 24 y 25 de octubre con el título 'Herencias del Franquismo y del Terrorismo' en la que intervienen representantes de distintas asociaciones de víctimas, de víctimas y expertos. Centro de Investigación Micaela Portilla. (Texto)

SOCIEDAD

08:45h.- Bilbao.- CONGRESO CARDIOLOGÍA.- Primera jornada del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología. Hotel Meliá. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Continúan los trabajos de la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Congreso.

09:00h.- Sitges (Barcelona).- CONGRESO APOROFOBIA.- Barcelona acoge el Congreso Internacional de Aporofobia (rechazo a la pobreza), en el que interviene el profesor Aaron Reeves, de la London School of Economics y la Universidad de Oxford. Via Augusta, 390. (Texto)

09:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Los científicos Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024 por su contribución a la lucha contra la obesidad y la diabetes, mantienen un encuentro Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo.

09:30h.- Santander.- INTELIGENCIA EMOCIONAL.- El director de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera, y la científica de la Universidad de Yale (Estados Unidos) Zorana Ivcevic informan del contenido del encuentro que une artes, emociones y creatividad y cuya segunda edición ponen en marcha ambas instituciones, que desarrollan un programa en estas materias. Auditorio del Centro Botín. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA DEPORTE.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firma, junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, un convenio de colaboración en materia de prevención y lucha contra los discursos de odio en el deporte. Tras la firma, atienden a los medios de comunicación. Sede del ministerio.

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS.- El Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital presenta el informe 'La nueva era del talento: en el límite de la categoría', en el que interviene la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, y en el que se presentará el Estudio de Salarios y Política Laboral 2024 y la propuesta de AMETIC para un Pacto de Estado para la Educación y la Formación. Fundación Ortega-Marañón. C/ Fortuny, 53. (Texto)

10:15h.- Madrid.- SISTEMA SANITARIO.- El Consejo Económico y Social de España (CES) presenta el informe 'El sistema sanitario: Situación actual y perspectivas de futuro' en una jornada que clausurará, a las 13:00 horas, la ministra de Sanidad, Mónica García. C/ Huertas, 73. (Texto)

10:15h.- Madrid.- SALUD ADICCIONES.- UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, presenta las principales conclusiones del estudio ‘Perfil de las adicciones en 2023. La atención a las personas usuarias de la red UNAD’. Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42 (Texto)

10:30h.- Madrid.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- La organización Hermanas Oblatas celebra la IV Jornada Internacional sobre trata con fines de explotación sexual, en la que distintas expertas abordarán el acompañamiento a las víctimas. Sala de conferencias Miguel de Cervantes. C/ Rector Royo Villanova, 1.

10:30h.- Málaga.- CONGRESO VACUNOLOGÍA.- Los presidentes del comité organizador del duodécimo Congreso de la Asociación Española de Vacunología, Rosario Cáceres y David Moreno, atienden a los medios antes del encuentro, que abordará cuestiones como la vacunación en el entorno laboral, en los pacientes crónicos, en las embarazadas o en los profesionales sanitarios. Hotel Barceló Málaga.

11:00h.- Madrid.- SALUD DEMENCIA.- La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) organiza el webinar ‘la incontinencia y sus problemas asociados en personas con demencia’. Online.

11:15h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- Plena Inclusión celebra el encuentro ‘Menos barreras más barrio’ donde se abordan con responsables de Derechos Sociales del Gobierno y de las comunidades proyectos como 'Mi Casa: una vida en comunidad'. Espacio Ventas. C/ Alcalá, 182.

11:30h.- Madrid.- SENADO SANIDAD.- Comparecencias del secretario general del Consejo de Enfermería, Diego Ayuso, y de la vicepresidenta de la Sociedad Española de Pediatría, Marina Díaz, sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Senado. Sala Enrique Casas Vila. (Texto)

11:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- El biólogo Jeffrey Gordon, que fue distinguido en 2023 con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023, visita un centro educativo en Oviedo para explicar a los estudiantes sus investigaciones en torno a los tratamientos contra bacterias resistentes a antibióticos. IES Doctor Flemming. (Texto)

11:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Representantes de Magnum Photos, agencia galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024, participan en un encuentro con alumnos. Fábrica de Armas de La Vega. Nave Almacén.

11:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024, imparte una conferencia titulada 'La Educación superior en Iberoamérica: Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo.

12:00h.- Avilés (Asturias).- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La fotógrafa británica Olivia Arthur, presidenta de Magnum Photos entre 2020 y 2021, mantiene un encuentro con estudiantes en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias. Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). (Texto)

12:30h.- Madrid.- ASUNTOS SOCIALES.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) avanza los resultados de la encuesta "Redes de Apoyo". (Texto)

13:00h.- Madrid.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, clausura el Congreso de Derechos de los Animales. Sede del Ministerio.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:45h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- La directora española Mar Coll comparece ante la prensa acreditada del festival de Valladolid (Seminci) después de estrenar en España "Salve María". Teatro Calderón (Salón de los Espejos) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- MODA EXPOSICIÓN.- El Museo del Traje inaugura ‘Huir con lo puesto’, exposición temporal, organizada junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tiene como objetivo de sensibilizar y acercar al público la realidad de las personas refugiadas, rompiendo estereotipos y fomentando la empatía a través de la indumentaria. Museo del Traje. (Texto) (Foto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La directora Paula Paz rescata 'Berenice', la obra de la dramaturga, actriz y periodista norteamericana Susan Glaspel, ganadora del Pulitzer en 1931, en la que cuestiona los roles femeninos de la época, conflictos de género que siguen vigentes en la actualidad. Teatro Español. Pza Santa Ana. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SERIES TELEVISIÓN.- Encuentro 'Guionistas en Serie', organizado por ALMA, Sindicato de Guionistas de España, con presencias de Javier Giner (‘Yo, adicto’) y Alauda Ruiz de Azúa (‘Querer’ y directora también de la película 'Cinco lobitos') Sede de DAMA, entidad de gestión de los derechos de autor. Gran Vía de San Francisco, 8.

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, recita algunos de sus poemas en la Librería Cervantes de Oviedo. Librería Cervantes. (Texto)

19:30h.- Madrid.- ARTES ESCÉNICAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura las Jornadas Escénicas del Instituto de la Juventud (INJUVE). La Casa Encendida.

19:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Coloquio con el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón- C/ Padre Damián, 23.

20:30h.- Barcelona.- NICK CAVE.- El grupo Nick Cave and The Bad Seeds llega al Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de su gira 'The Wild Go Tour'. Palau Sant Jordi (Texto) (Foto)

