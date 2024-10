Feijóo da por zanjada la polémica por el plante de Ayuso a Sánchez

Madrid, 22 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por zanjada la polémica abierta por el plante de la presidenta de la Comunidad de Madrid al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque sus adversarios han insistido en que Isabel Díaz Ayuso le desautoriza.

"Está suficientemente explicado todo", ha dicho el líder de la oposición al ser preguntado por el movimiento de Ayuso, a quien ha respaldado este martes públicamente.

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha restado peso a la controversia al señalar que "cuando no hay noticias habrá que inventarlas".

"Cómo no voy a respaldar a Ayuso", ha exclamado después de que la presidenta regional no haya seguido su criterio sobre la asistencia a la reunión en Moncloa, ya que, a su juicio, era un error no ir.

Ayuso, quien se ha desmarcado del resto de presidentes populares, se ha reafirmado este martes en su decisión al considerar que es "lo mejor para España".

La dirección nacional del PP dijo este lunes comprender el paso dado porque Sánchez calificó a su pareja de "delincuente confeso".

La presidenta madrileña ha puesto el foco sin embargo en la otra razón que adujo para no participar en la ronda de reuniones: la financiación singular de Cataluña, que ha calificado de "cuponazo".

En una entrevista con COPE, ha sostenido que su negativa a reunirse con Sánchez no tiene que ver con algo personal. "No quiero ser parte de esa foto de la normalidad", ha afirmado Ayuso, que ha argumentado que no puede actuar como "si no pasara nada" ante la presunta corrupción, el deterioro institucional o el cupo catalán.

La presidenta madrileña ha apuntado que muchas veces ha tomado "decisiones en solitario" y ha ido "a contracorriente" porque pensaba que "era lo mejor".

Feijóo había dado autonomía a todos los presidentes populares, pero solo Ayuso ha plantado a Sánchez. El resto acudió a Moncloa; y han confirmado su presencia las presidentas de Baleares y Extremadura, Marga Prohens y María Guardiola, respectivamente, el próximo viernes, el día que inicialmente estaba citada la madrileña.

El 22 de noviembre Sánchez también recibirá al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este martes, la presidenta de Extremadura ha traslado su "apoyo, solidaridad y cariño" a Ayuso y ha defendido poner el foco en "las faltas de respeto" de Sánchez. En la misma línea, se ha pronunciado el Gobierno de Mañueco.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, no ha respondido acerca de las críticas de Ayuso a los encuentros en Moncloa y ha recalcado que el partido entiende su decisión tras haber sido "víctima" de los insultos de Sánchez.

"El Gobierno se siente tan solo y abandonado que necesitaba fotos con los presidentes de las comunidades autónomas. Y Sánchez quería una foto con la presidenta Ayuso y le ha perdido la boca", ha afirmado Tellado.

El Gobierno habla, por su parte, de "nuevo varapalo al liderazgo menguante" de Feijóo, como ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cree que Ayuso "pone en jaque" a su jefe y el PSOE ha dicho que al presidente de los populares se lo "comen con patatas" en su partido.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha añadido que a Ayuso le importa poco "ningunear" a sus compañeros que sí fueron a la cita.

"Si a uno le llaman de Moncloa lo oportuno es acudir", ha dicho por su parte el lehendakari, Imanol Pradales, que aboga por "hablar las discrepancias a la cara". EFE