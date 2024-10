Feijóo acusa a Sánchez de socavar los controles democráticos en busca de impunidad

Madrid, 22 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "socavar los controles democráticos" al estorbarle el Poder Judicial, los medios o la oposición porque "no buscaba otra cosa que la impunidad porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz".

"Y esa es la mejor prueba de cargo contra un Gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado", ha agregado Feijóo, que este martes ha denunciado los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo durante su intervención en las jornadas de 'Metafuturo', organizadas por Atresmedia en Madrid.

El líder de la oposición ha señalado que la "mala política" cuesta oportunidades y hace perder el tiempo a España, y que cada día de "maniobras de distracción" del Gobierno para "tapar sus escándalos" son recursos públicos que se van "por el sumidero", y cada día de un Ejecutivo "repleto de racionales sospechas de corrupción" es un día de descrédito internacional.

Ha sostenido además que es la fortaleza institucional "el principal factor para explicar la pujanza o decadencia de una nación" y ha advertido de que España tiene "instituciones vigorosas, respetadas y respetables" pero "están en peligro".

"Podríamos decir que la legislatura tiene un chasis, las piezas de momento aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor, no hay proyecto de país. Si no queremos quedarnos atrás, necesitamos un Gobierno que pueda avanzar, que hoy parece una utopía", ha recalcado.

Feijóo ha señalado que España tiene dos urgencias: la democrática, porque merece un Gobierno "limpio" y un "presidente capaz de contestar las preguntas sobre los escándalos que le rodean" y libre para pedir el cese del fiscal general del Estado; y la reformista, porque España necesita "un Gobierno" y no una coalición con el "único pegamento" de que no gobierne el partido que ganó las elecciones.

"España atesora un enorme potencial que no podemos seguir dilapidando en el ensimismamiento político", ha apuntado.

E líder de los populares ha denunciado, además, la falta de presupuestos o los incumplimientos de los objetivos del Gobierno, y ha alertado de una política fiscal que busca "exprimir" a los ciudadanos y a las empresas, o de las medidas "ideológicas" que han "deteriorado el futuro energético" y la capacidad industrial de España".

"Pueden observar hoy los informativos y lo que opinan las empresas energéticas sobre su voluntad de invertir en España o llevar sus inversiones fuera", ha apostillado. EFE