Sordo dice que la reducción de jornada debe estar para noviembre, "para bien o para mal"

Madrid, 21 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que a la negociación para la reducción de jornada que mantienen Gobierno, patronal y sindicatos "no le queda mucho más recorrido" y que "debe estar resuelta para noviembre, para bien o para mal".

En un desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado este lunes, el líder de CCOO ha abogado por reducir por ley la jornada máxima legal desde las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025 y ha urgido al Gobierno a hacerlo, ya sea con o sin el acuerdo de la patronal.

"Yo hace ya bastante tiempo que soy muy escéptico con la posibilidad de un acuerdo tripartito. Yo creo que CEOE no está por la labor", ha señalado Sordo en declaraciones a los medios al término del encuentro.

En este sentido, Sordo ha considerado que, "si hay posibilidades de negociar con CEOE, las vamos a explorar hasta el final, pero si no (...), lo que no vamos a aceptar es el bloqueo".

Ha explicado que la patronal se ampara en las dificultades que podría tener el Gobierno para sacar adelante en las Cortes una ley para reducir la jornada.

"No tiene demasiados incentivos porque considera que el Parlamento le favorece y que la posición, particularmente de Junts, haría inviable una mayoría para favorecer la reducción de la jornada laboral", ha considerado.

No obstante, ha asegurado que los sindicatos no se van "a resignar" y exigirán al Gobierno que "vaya adelante con una norma", al tiempo que pedirán posición al conjunto de los partidos y amenazan con "movilización" en caso de que se opongan a reducir la jornada.

"Es el momento de empujar desde la ley hacia una corrección en sectores y empresas donde no se ha dado una reducción de jornada, no porque no se pueda, sino por la correlación de fuerzas a la hora de negociar", ha dejado claro.

Durante su intervención ha defendido que tanto la subida de los salarios, principalmente el SMI, como la reducción de la jornada laboral son "una apuesta a medio y largo plazo por una mejora de la productividad".

"La manera de que las empresas favorezcan su rentabilidad es mediante una mejora de la productividad", vía la inversión en digitalización, mejoras laborales, estabilidad de las plantillas y mayor formación; y "desincentivando las condiciones laborales de precariedad extrema, de salarios bajos y jornadas largas", ha dicho.

Es una forma, ha añadido, "de favorecer a largo plazo los mejores proyectos empresariales".

Se ha preguntado si es razonable que en la España de 2024 la jornada legal de trabajo sea la misma que en la España de 1983 y ha apuntado que "las mutaciones que ha habido en la forma de trabajo "son de tal calibre" que "no parece razonable que el tiempo que se dedica a trabajar siga siendo igual". EFE