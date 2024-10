Martin Landaluce gana su primer torneo: "Quiero acercarme al 1% de la carrera de Nadal"

Roma, 20 oct (EFE).- El español Martín Landaluce, de 18 años, se proclamó este domingo campeón en Olbia (Cerdeña), su primer título de categoría challengeer, tras batir en la final al italiano Mattia Bellucci por un doble 6-4 que le permite soñar con entrar en la Finales ATP 'Next Gen'.

Landaluce, tenista madrileño nacido en 2006 y alumno de la Rafa Nadal Academy, jugó este domingo dos partidos seguidos. En la semifinal se impuso a Matteo Gigante y en la final a Bellucci, dos tenistas con mejores puestos en el ránking.

El español, exnúmero 1 junior, entrará gracias a su gran torneo entre los 200 primeros de la lista.

"Hoy he hecho semifinal y final ene un día, algo difícil porque físicamente requiere mucho sacrificio. He disfrutado la final, sin nervios. Me he ayudado del apoyo de la gente para jugar a un gran nivel. Se ha ido dando todo y en el último punto lo he acabado de la mejor manera", dijo Landaluce a MEF Tennis Event -organizador del challenger y del próximo torneo de Tenerife 2025- en declaraciones facilitadas por la organización a EFE.

Como pupilo de Nadal en su academia, Landaluce explicó su forma de entrenar y cómo lleva el compartir momentos con el balear.

"Tengo parte de los valores que tiene él, pero me gustaría tener más valores todavía porque es una gran persona y referente. Desde que fui a la Academia me han tratado muy bien, me lo paso genial y estoy muy agradecido", comentó.

"Al igual que Nadal he ganado mi primer título en Italia. Desde aquí quiero acercarme al 1% de lo que ha sido su carrera, tanto dentro como fuera del tenis", añadió.

El madrileño, que marcha octavo en la carrera para poder entrar en las Finales ATP 'Next Gen' de Jeddah, ya piensa también en la próxima temporada, en la que piensa puede dar el gran salto.

"Todavía no sé los torneos que me quedan este año. Pero voy a apretar a tope para el año que viene, que puede ser un año muy bonito en mi carrera, el salto. Prepararlo con ganas porque creo que voy a hacer las cosas bien", sentenció. EFE

