Juicio por Samuel Luiz: señalan a la pareja del acusado y relatan una persecución a golpes

A Coruña, 18 oct (EFE).- El juicio por el crimen de Samuel Luiz ha continuado este viernes con varios testigos que han señalado a Catherine Silva, pareja entonces del principal acusado, Diego Montaña, y han relatado una persecución a la víctima, rodeada por los agresores, mientras recibía patadas y puñetazos de forma continua.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

El ciudadano senegalés que intentó auxiliar a Samuel Luiz y lo llevó en brazos, Ibrahima Diack, ha relatado que el grupo de agresores los perseguía "sin parar" y los rodeaba al tiempo que "lanzaban golpes" como patadas y puñetazos.

Ibrahima Diack vio aquel día, cuando lo acompañaba su amigo Magatte N'Diaye, a Samuel Luiz en el suelo "y un grupo de chicos estaban pegándole patadas".

Ambos se acercaron "para que no lo persiguiesen más", él lo sujetó en brazos y, a la vez, Magatte N'Diaye va detrás "con los brazos abiertos para que no se acerquen".

"No podemos escapar porque nos están rodeando y golpeando continuamente. A veces saltaban, algunos lanzaban golpes, por todos los lados, rodeándonos. Nos perseguían sin parar", ha recordado y ha citado "patadas y puñetazos" entre los golpes.

Finalmente uno de esos golpes recibido por Samuel Luiz "lo llevó al suelo" y él "estaba sangrando por todas partes": "Cuando Samuel cayó, los chicos desaparecieron todos", ha agregado y ha dicho que tanto él como su compañero también se fueron instantes después.

"Nosotros no éramos legales, no teníamos papeles, en ese momento teníamos muchísimo miedo. Teníamos que intentar escapar porque en esos momentos es la única idea que tenemos: si nos pilla la Policía aquí, se acabó. Teníamos muchísimo miedo, nunca habíamos visto algo así", ha continuado.

Preguntado por si reconoce a alguno de los acusados, ha señalado a Alejandro Freire 'Yumba', pero ha dicho que no recuerda más caras porque solo intentó socorrer a Samuel Luiz y luego escapar para evitar una posible expulsión, si bien hizo lo que le "salió de corazón".

En cambio Magatte N'Diaye se ha referido a un grupo de "siete u ocho personas" y ha reconocido a los cinco acusados como presentes allí, si bien ha dicho que no es capaz de precisar quiénes golpearon a la víctima.

Tanto Ibrahima Diack como Magatte N'Diaye vieron regularizada su situación administrativa a raíz de estos hechos, ante los que actuó el Gobierno para reconocer su actuación.

Los dos tuvieron otro proceso judicial en el que los dos menores de edad condenados por este caso también fueron condenados como autores de lesiones a ambos.

La mejor amiga de Samuel Luiz ha señalado a Catherine Silva, la entonces pareja de Diego Montaña: "Me empujó, me tiró al suelo y me dijo 'tú lárgate de aquí que no pintas nada'", ha asegurado.

En su declaración ha afirmado que la pareja se refirió a la víctima en repetidas ocasiones como "maricón de mierda" y Montaña le dijo "te voy a matar".

La expareja de esta amiga de Samuel Luiz ha confirmado que Diego Montaña le dijo aquel día: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón, de mierda, o algo así", lo que vio a través de una videollamada -con la que hablaba con Samuel Luiz y la testigo anterior-.

A partir de ahí, ha dicho que solo escucha gritar a ella "dejadlo, por favor, que es mi amigo" y después de la primera agresión, vio una persecución.

Un viandante ha relatado que vio "un tumulto", "un grupo de personas muy mayoritario golpeando a alguien", incluso con una botella que se rompió por un impacto, y no se planteó intentar detener a los agresores por la extrema violencia: "Yo, sinceramente, tenía miedo. No se me pasó por la cabeza intervenir en ese momento. Claro que no", ha rematado.

Las partes han aportado testimonios previos de varios testigos de la jornada al apreciar lo que han calificado como contradicciones. EFE

