Expertos ven diferencias entre la financiación singular de Cataluña y la vasca o navarra

Madrid, 18 oct (EFE).- Dos economistas convocados por Funcas, la fundación de análisis de las Cajas de Ahorro, han coincidido este viernes en señalar diferencias entre el sistema singular de financiación pactado en Cataluña y el cupo vasco o navarro, aunque uno de ellos ha calificado el nuevo sistema de “concierto solidario”.

Nuria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, y Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y economista, han coincidido en señalar estas diferencias con los sistemas vasco o navarro.

Los dos han coincidido en que es importante que en el acuerdo para Cataluña se hable de solidaridad, aunque Bosch ha admitido que "hay que ver cómo se concreta" y Lago ha defendido que lo acordado para Cataluña “es un sistema de concierto”, pero no confederal, como es el caso del sistema foral.

Además, ambos expertos han coincidido en que falta conocer detalles del acuerdo entre socialistas y ERC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

Dicho esto, Lago ha señalado que el sistema foral del que disfrutan el País Vasco y Navarra es confederal, apuntando que la solidaridad económica o la aportación para la nivelación entre todas las comunidades que ambas autonomías hacen es residual.

Y en contraste, ha añadido, aunque el acuerdo para un sistema de financiación singular en Cataluña es un sistema de concierto, porque Cataluña gestionaría todos los tributos y luego acordaría con el Estado el valor de los servicios públicos estatales, “también habla de aportaciones para la nivelación, y esa es una gran diferencia con el sistema foral”.

“No sería igual que el sistema foral, pero sí es un concierto solidario, como lo califica ERC. Es una ruptura respecto al modelo que hemos tenido hasta la fecha. Es una posibilidad, legítima como cualquier otra, pero no es como otras reformas anteriores. Es una ruptura”, ha concluido.

Por su lado, Nuria Bosch ha insistido también en que no es un sistema confederal, ni es equiparable al concierto del País Vasco y Navarra.

Aunque se ceda la recaudación y gestión de los impuestos a una agencia catalana, “nadie dice que el Estado no vaya a mantener una cierta capacidad normativa sobre una parte que le corresponde de esos impuestos. Eso lo diferencia del concierto vasco o navarro”, ha explicado.

Además, ha coincidido en apuntar que habrá una contribución a la solidaridad, “que tampoco esto está claro cómo se concreta”.

Por tanto, “no es confederal, no es el concierto económico”, ha añadido, y ha elegido hablar de “ singularidad o especificidad en el régimen común para Cataluña” que podría “resolver el conflicto con el resto del Estado”, algo que tiene Reino Unido en Escocia o Canadá en Quebec.

Junto a ello, los dos expertos han coincidido en apuntar que la condonación de la deuda autonómica con el Estado, al menos parcial, es urgente, así como la reforma del sistema de financiación autonómica.

“España es uno de los países donde la deuda regional es más alta, casi un 22% del PIB”, ha apuntado Bosch, mientras que Lago ha opinado que “la deuda ha de ser normalizada, las autonomías deben poder volver a los mercados. Si no se hace algo no podrán hacerlo en décadas incluso, en algunos casos. No es normal que el mayor acreedor de las autonomías sea el Estado”. EFE