Feijóo llevará la "corrupción" que "acecha" a Sánchez a la reunión del PPE en Bruselas del jueves

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo por la "corrupción" que, según los 'populares', "acecha a Pedro Sánchez y sus ministros" tras las últimas revelaciones del llamado 'caso Koldo'. Además, éste será uno de los asuntos que formará parte de su agenda en la visita que realizará el jueves a Bruselas para reunirse con su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE).

"¿Va a ofrecer a los españoles la información que le demandan?", reza en la pregunta registrada que Feijóo formulará a Sánchez en la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Pleno del Congreso.

El PP lleva meses exigiendo al jefe del Ejecutivo que rinda cuentas sobre el llamado 'caso Koldo',-- cuyo nombre se debe al exasesor del exministro José Luis Ábalos--, pero también sobre las investigaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano.

Aunque el 'caso Koldo' estalló en febrero, fue el pasado jueves cuando volvió al foco mediático tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que atribuye al exministro Ábalos un "papel de responsabilidad" en la 'trama Koldo' y pide imputarle. Además, ese documento menciona supuestas conversaciones y gestiones de Sánchez, como que Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que el presidente no puso "pegas".

EL PP HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Ante estas últimas relevaciones, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pidió formalmente el pasado domingo la dimisión del presidente del Gobierno. "Le pedimos que dimita. Sánchez está asfixiado por la corrupción y su situación es insostenible", declaró.

Esa petición la hizo tras una reunión de urgencia del comité de dirección del PP presidido por Feijóo ante "la gravedad" de la situación por los hechos conocidos estos días. Ese mismo día, Gamarra anunció una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias que el partido registró este lunes en la Audiencia Nacional.

En concreto, la querella --a la que ha tenido acceso Europa Press-- se fundamenta en dos testimonios anónimos recogidos por 'The Objective' el pasado 10 de octubre que desvelaron el presunto pago de 90.000 euros al PSOE para conseguir una licencia para una empresa de hidrocarburos.

EN SU AGENDA DE BRUSELAS ESTE JUEVES

Además, Feijóo tiene previsto llevar las revelaciones del 'caso Koldo' a las reuniones que mantendrá en Bruselas este jueves con sus colegas del Partido Popular Europeo, una tradicional cita previa a los Consejos Europeos.

Allí coincidirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Por el momento, no hay cerrada ninguna bilateral pero fuentes del PP no descartan que pueda producirse algún encuentro en los márgenes de la cumbre del PPE.

En 'Génova' anticipan que los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno serán un "tema recurrente" en las conversaciones de Feijóo con sus colegas del PPE porque "no es habitual que otros países de la UE tengan un contexto" como el que se encuentran Sánchez y su esposa.

Este jueves, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, ha confirmado en rueda de prensa que la presunta corrupción es un tema que irá "en la agenda política" de Feijóo en su visita a Bruselas.

"Nuestro partido seguirá desplegando una ofensiva política, judicial e internacional para aclarar lo que quieren tapar las cloacas socialistas", ha aseverado Alos, que ha añadido que "la moción de censura que impulsó" Sánchez en 2018 "no fue para combatir la corrupción, sino para instalarla en el Palacio de la Moncloa y Ferraz".

DIMITIR O ELECCIONES GENERALES

Según Ana Alós, "nunca un Gobierno estuvo tan acorralado por la corrupción". "Todo se acabará sabiendo y el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Queda mucha información por salir de los más de 170 dispositivos que la UCO ha incautado a los cabecillas de la trama. A pesar de que han transcurrido casi ocho meses desde la incautación de todo el material, queda casi todo por conocer de un escándalo que tarde o temprano tendrá consecuencias", ha avisado.

Por todo ello, la dirigente del PP ha afirmado que al Gobierno de Sánchez "no le quede otra salida que la convocatoria de unas elecciones generales o que el presidente dimita y deje el cargo al que está amarrado".

La vicesecretaria del PP ha reconocido que el Partido Popular, "a día de hoy, no tenemos los votos para cambiar" al Gobierno y no quiere "plantear futuribles", pero ha resaltado que su "obligación es denunciar que España no merece el presidente" que tienen.