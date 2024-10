Sánchez dice a Abascal que está en política "por la pasta", prefiere dinero húngaro y su currículum cabe en un post-it

El presidente, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de estar en política "por la pasta", preferir dinero procedente de Hungría para financiarse y le ha dicho que su currículum "cabe en un post-it". Así lo ha hecho en su turno de réplica al líder de Vox en el marco de su comparecencia en el Congreso, donde ha afirmado que Abascal "alimenta el odio a los extranjeros" para "tapar sus muchas y severas vergüenzas", entre las que ha citado las expuestas. Sánchez ha señalado como "paradójica" la "dependencia del extranjero" de Vox cuando "ha hecho de la xenofobia y el racismo uno de sus ejes políticos". Ha mencionado que Vox "importa de fuera discursos, eslóganes o referentes intelectuales", pero ha puesto el foco en la financiación húngara de la formación, después de que Vox haya admitido haber recibido un préstamo de una entidad magiar para las elecciones generales de 2023. El presidente ha remarcado que el banco en cuestión, Magyar Bank Holding (MBH), "tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al cien por cien por el Gobierno de Hungría". En esta línea, ha afirmado que "estos bancos son opacos y permiten hacer cosas que la banca española no", para recordar que Vox ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular". "Para ser tan crítico con la inmigración, cómo le gusta la financiación extranjera", ha subrayado. Pero para el jefe del Ejecutivo, la "mayor infamia" de Abascal es que está en política "por la pasta". Ha señalado que el líder de Vox "tiene un currículum que cabe en un post-it" y que "no ha cotizado nunca fuera de la política", sino que se ha dedicado en pasar "de chiringuito en chiringuito". En esta línea, ha mencionado su etapa en el PP de la Comunidad de Madrid. ROSTRO DE HORMIGÓN ARMADO Asimismo, ha echado en cara a Abascal que se haya "autonombrado" presidente vitalicio de la Fundación Disenso, mientras a él le llama "autócrata", y que la Ejecutiva del partido se haya repartido bonus de 650.000 euros. "Hay que tener el rostro de hormigón armado", ha lamentado el jefe del Ejecutivo. "Menudo negocio con el patriotismo, nadie ha hecho tanto dinero con esto", ha resumido Sánchez, que ha querido dejar claro que "respeta" a los votantes de Vox, pero no a su partido, que carece de proyecto político, ni a su líder.

