Moreno pide "cooperación" entre regiones mediterráneas, que tienen "mucho que aportar" en la UE sobre cambio climático

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este miércoles en Bruselas al "espíritu de cooperación" de las regiones mediterráneas porque tienen "mucho que decir y aportar" en la Unión Europea en materia de cambio climático. Durante su intervención en un seminario de regiones mediterráneas, en el marco del Comité Europeo de Regiones que se ha celebrado esta semana en Bruselas, Moreno ha considerado que durante "demasiados años, ha faltado ese espíritu de cooperación entre las regiones especialmente del sur, que tenemos mucho que aportar y decir a la Unión Europea y al conjunto del mundo", como principales afectadas por el cambio climático y prolongadas sequías. "La falta de agua, no es un problema coyuntural que hemos vivido en otras épocas, sino que es un problema claramente estructural y, como tal, debe abordarse en todos los niveles", ha indicado el presidente, quien ha señalado que Andalucía lleva ya cinco años con precipitaciones muy por debajo de la media, lo que está "generando graves problemas en el ámbito económico, social y de cohesión de nuestra región". Para el presidente, hay que "concienciar a toda la Unión Europea de que la carencia extrema de recursos hídricos no es un problema de Andalucía o es un problema del sur de Europa, sino un problema de Europa". Ha agregado que no sólo la agricultura, sino que la tecnología, la industria o el turismo "dependen del agua, también en el norte", donde va a haber lógicamente "también menos recursos y son regiones que están menos preparadas que el sur" para afrontar el problema. Ha insistido en que se trata de un "problema muy serio que afecta a la capacidad de cohesión de la Unión Europea", porque las regiones del sur no van a poder competir igual si no tienen una materia prima fundamental como es el agua. Juanma Moreno ha considerado un avance "significativo" que en la nueva Comisión Europea haya una comisaria con competencias en materia de agua, pero ha apuntado que "no es el final, sino tan solo es un paso más en nuestra lucha, que tiene que ser una lucha conjunta, para que las políticas hídricas adquieran el protagonismo que merece un desafío de este calado". "Tienen que ayudarnos a aplicar tecnología en el agua, y por supuesto todo tiene que venir acompañado de financiación, para utilizar y reutilizar de manera eficiente este recurso tan escaso", ha dicho. Moreno ha confiado en que las conclusiones de este seminario de regiones europeas estén presentes en el Congreso Internacional contra el Cambio Climático, que la Junta de Andalucía organizará en Jerez de la Frontera (Cádiz), los días 24 y 25 de este mes. Asimismo, el presidente ha aprovechado para expresar su oposición y la del Comité de las Regiones, del que es vicepresidente, a la posibilidad de que la gestión de los fondos europeos pueda quedar centralizada en los estados. "Eso sería dar un paso atrás no sólo para el sentido de la Unión Europea, sino también para el ciudadano, que al final vive en ciudades y en regiones", ha dicho Moreno, quien ha defendido la gestión de los fondos de cohesión por parte de las regiones.

Compartir nota: Guardar