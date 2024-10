La canaria María Cantero, (Sail Team BCN) pudo ser la primera española de la Copa en 2021

Barcelona, 9 oct (EFE).- La Puig Copa del América Femenina, la primera de su clase en los 173 años de historia de la Copa del América, esta descubriendo regatistas de altísimo nivel y una de ellas, la grancanaria María Cantero, 'trimmer' del Sail Team BCN, pudo ser, en la pasada edición de 2021, la primera española en participar en esta competición.

Cantero tiene hora 27 años pero, hace cinco, se trasladó a Hong Kong para realizar un curso en la universidad. Con una destacada carrera deportiva en la clase 49er.FX, donde había sido bronce en el Mundial juvenil de 2013 y varias veces campeona de España, fue rápidamente captada por el Royal Hong Kong Yacht Club como entrenadora de sus equipos.

Y en mayo de 2020, fue seleccionada para formar equipo del Royal Hong Kong Yacht Club que iba a competir en la Joven Copa del América de 2021 en Auckland (Nueva Zelanda), pero la pandemia de la COVID-19 obligó a cancelar la competición.

"Fue una pena no poder competir. Sea como sea, le debo mucho al club que me incluyó en el equipo. En aquella ocasión íbamos a competir con los AC69F (monocasco con hidroalas de carbono de 6,90 metros y 4 tripulantes). Yo estaba en la Universidad de Hong Kong y enganche en un proyecto que me dio la oportunidad de aprender de este tipo de barcos", recuerda en una entrevista con EFE.

Cantero destaca que el director y entrenador de aquel equipo, Chris Rashley, ha sido "la persona" de la que "más" ha aprendido en su vida, "tanto de los 69F como de Waszp (otro tipo de barco con 'foils')".

Ahora, en Barcelona, sí ha llegado su momento como 'trimmer' del equipo español, cubriendo las espaldas de la mallorquina Neus Ballester, la joven timonel de 20 años, del lado de estribor del AC40 español, que el viernes disputará las Series Finales (4 mangas) entre los tres primeros clasificados del Grupo A y los tres del Grupo B.

"Los 'trimmers' (Paula Barceló está en el lado izquierdo) somos quienes controlamos toda la parte aerodinámica del barco. Poniendo el símil de un coche, es como si fuésemos el motor. Nos encargamos de que el barco vaya siempre lo más rápido y lo más estable posible para que las timoneles (Silvia Mas es la del lado de babor) puedan tomar las decisiones y colocarnos en una posición ventajosa con respeto al resto de competidores", explica la grancanaria.

La clave, apunta Cantero, es "anticiparse muchísimo a lo que viene", porque casi no tienen tiempo de reaccionar: "Hay que apostar por lo que ves o a lo que crees que va a venir y decidir cómo quieres llevar el barco, si un poco más rápido o con el 'vuelo' más bajo o si la dirección que llevas te permite estar un poco más arriba o darle un poco más de dirección hacia abajo".

La regatista española insiste en que su labor es "compleja" porque, "estás realmente buscando siempre todos los límites para sacarle el máximo rendimiento".

En la jornada del martes, antes de la salida de la primera manga del día (la cuarta de la serie), el Sail Team BCN se quedó sin velocidad y perdió un minuto clave que las relegó a la cuarta plaza final.

Eso fue porque, "el viento estaba muy complicado de leer" y cometieron "un error en la velocidad del barco, al estar el viento muy cambiante y la presión de ese momento.

"Tenías que decidir la forma de navegar, pero ahí bajamos demasiado la velocidad, nos 'caímos' de los 'foils' (no se levantaron) y lo pagamos muy caro", añade Cantero.

La regatista canaria reconoce que la batalla con Australia por el tercer puesto fue muy cerrada, pero recordó que "si bien al rival siempre se le tiene algo en cuenta, la prioridad y el foco siempre está puesto en el rendimiento de tu barco".

"Al final, era una cuestión de poder comunicarnos y coordinarnos bien entre las cuatro tripulantes, confiando en la manera en que trabajamos nosotras, seguras de que íbamos a hacer buenas regatas", afirma.

Ahora ya están entre los seis mejores equipos del mundo, conscientes de que en el Grupo A, Luna Rossa, Athena Pathway-INEOS Britannia y Team New Zealand parecen ser los favoritos a la victoria final.

"Nosotras no nos arrugamos ante nadie", apostilla Cantero, junto con Silvia Mas, una de las pocas regatistas españolas con experiencia en vela de crucero de alta competición, concretamente en el Circuito Mundial de los RC44 y como estratega de le equipo de España en el Circuito SailGP.

En el futuro, a María cantero le gustaría empezar la campaña olímpica para Los Ángeles 2028, "pero acepto también las ideas que puedan llegar. Este año lo he dedicado también a navegar en cruceros para coger más experiencia, pero en el Circuito RC44 (monocascos de 13,35 metros de eslora) también hay muy pocas chicas". EFE

