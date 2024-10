El FIT de Cádiz calienta motores con la historia del rey de la única monarquía de América

Cádiz, 9 oct (EFE).- Cádiz calienta motores para recibir desde este viernes, cuando comienza la 39 edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), las mil y una historias de ida y vuelta que nacen a uno y otro lado del Atlántico, como la de don Julio Pinedo, un humilde agricultor que desde 1992 es el rey de la única monarquía del continente americano, la de la aldea boliviana Muruata.

La historia de este singular rey llega a Cádiz a través de una exposición de fotografías de Susana Girón, titulada "El último rey de América", que se estrena mañana jueves en las paredes del Mercado Central de Cádiz, uno de los muchos espacios de la capital gaditana en los que se despliegan las actividades del FIT, en el que desde el 11 al 19 de octubre, participan una veintena de compañías teatrales de diez países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Portugal, Suiza y Uruguay).

La exposición "El último rey de América" y la proyección del documental "El baile del Alquimista", dirigido por la periodista Arantxa Vela, para relatar el proceso de creación de María Pagés, Premio Princesa de Asturias 2022 y que el viernes inaugura oficialmente el FIT, con "De Scheherezade", son las dos actividades que preludian el FIT:

"El último rey de América" cuenta a través de fotografías de Susana Girón la historia de la única monarquía reconocida de todo el continente americano, la que sobrevive en Mururata, una pequeña aldea de apenas 300 habitantes en el corazón de los Andes bolivianos.

Su rey es Julio Pinedo, un humilde agricultor al que coronaron por sorpresa como Rey Afroboliviano en 1992 cuando se descubrió que era el descendiente directo de un antiguo rey senegalés, Uchicho, llevado a América en 1820 entre los miles de esclavos comprados en África por los españoles durante la era colonial.

Actualmente una comunidad de aproximadamente 16.000 afrobolivianos son descendientes de aquellos primeros esclavos negros y respetan la figura simbólica de su rey, probablemente el monarca más humilde del planeta, como representante de la identidad cultural del pueblo.

Casado con la Reina Angélica Larrea, don Julio Pinedo, un tímido agricultor de frutales, café y hoja de coca en el corazón de la comarca de los Yungas, a 90 kilómetros al norte de la Paz, nunca quiso ser un rey.

Pero lo es, de una monarquía que ha sido reconocida por el Senado Boliviano y que es la única de todo el continente americano.

Así lo retrata Susana Girón, fotógrafa documental especializada en temas sociales y culturales de largo recorrido que ha colaborado para medios internacionales como The New York Times, National Geographic, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel, El País o, GEO, y cuya obra se ha expuesto en salas y festivales por todo el mundo. y ha recibido reconocimientos como el Premio DKV de Fotografía, Premio Real Academia Bellas Artes de Granada, el Atlanta Photojournalism Award, Sony World Photography awards, Premio Manuel Chaves Nogales, Premio Asociación de la Prensa de Huelva y Jaén, y el Premio Nacional de Fotoperiodismo Doñana. EFE

(foto)