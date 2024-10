El PSOE critica la "falta de planificación" de Guardiola por el "retraso en la organización de la nueva selectividad"

El PSOE de Extremadura ha criticado este martes la "falta de planificación" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el "retraso en la organización" de la Prueba de Acceso a la Universidad, antigua selectividad, algo que "vuelve a poner de manifiesto la ausencia de política educativa". Una situación que, a juicio del PSOE, está "generando incertidumbre e inseguridad" en las familias del alumnado que acaba el Bachillerato y que se está jugando una nota para acceder a un grado universitario. En ese sentido, el secretario de Política Educativa y Formación Profesional del PSOE de Extremadura, Fran Amaya, ha criticado que la región está sufriendo "un inicio de curso sin precedentes" y "no es admisible" que los alumnos de 2º de Bachillerato hayan comenzado las clases "sin conocer la estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad y que los profesores estén impartiendo materias sin pautas concretas". Además, ha señala que las familias extremeñas suman a la preocupación por un curso clave "la incertidumbre que genera el gobierno de la señora Guardiola por no definir cómo será la nueva selectividad", critica. Cabe recordar que el Gobierno de España publicó el Real Decreto de la nueva selectividad el pasado 12 de junio y "desde ese momento no se ha hecho nada en Extremadura", sino que este pasado lunes, 7 de octubre, se dieron a conocer los coordinadores de las materias y algunas reuniones no se celebrarán hasta el 15 de octubre, señala el PSOE de Extremadura en nota de prensa. En ese sentido, Amaya ha indicado que "a mitad del primer trimestre, ni alumnos ni profesores saben nada de la nueva selectividad", mientras que la Consejería de Educación solo dice que 'están trabajando', tras lo que ha preguntado "¿qué han hecho desde el 12 de junio? Solo actúan tarde, bajo presión, sin previsión y pensando en el cortoplacismo en lugar de pensar en el alumnado". El PSOE de Extremadura muestra su solidaridad con profesores, familias y alumnos que "están sufriendo esta situación de inseguridad", sobre todo, cuando ven cómo en otras regiones, como es el caso de Galicia, ya se cuenta con los modelos de exámenes, por lo que el PSOE entiende y comparte la convocatoria de huelga de los estudiantes del próximo 11 de octubre. Finalmente, Amaya ha considerado que "es muy triste comprobar cómo se demuestra lo que ya sospechábamos: el gobierno de la señora Guardiola llega tarde a la nueva selectividad, como ya le ha sucedido con los programas de refuerzo y éxito educativo, la implantación dela nueva Formación Profesional (FP) o con el calendario de oposiciones de docentes de 2025".

