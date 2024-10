Araluce (AVT) critica a PP y Vox por votar la ley que beneficia a presos de ETA y al Gobierno por urdir una artimaña

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha calificado de "indignante" que diputados de la oposición votaran una ley que beneficia a los presos de ETA "sin leerla", y ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por urdir otra "artimaña" para "sacar a los terroristas de la cárcel antes de tiempo". En declaraciones a Europa Press, antes de participar en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del terrorismo, iniciada este martes en Vitoria, Araluce ha considerado "una vergüenza" la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, que permitiría a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero A su juicio, "una vez más, este gobierno está apoyando y trabajando muchísimo" por "sacar a los terroristas de la cárcel antes de tiempo de una manera o de otra", mientras que mantiene a las víctimas "en el olvido". "Desde que es socio preferente de Bildu, se está trabajando muchísimo para conseguir beneficios para los terroristas, para que salgan de la cárcel cuanto antes, con terceros grados", ha dicho. A su juicio, es una "artimaña" más del Ejecutivo de Pedro Sánchez pero "esta vez es más grave, porque es una reforma que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por la mayoría absoluta". "Es verdad que los líderes de los partidos de oposición me han llamado para pedirme perdón, pero bueno, que no se han leído lo que venía dentro de la ley, lo cual me parece gravísimo. Es indignante", ha añadido. La presidenta de la AVT cree que tanto el Gobierno como la oposición merecen "un tirón" de orejas. "Para el Gobierno, por lo que está haciendo, y para la oposición, porque tenemos ahí unos diputados que están en el Congreso, y lo mínimo que se les exige es que sepan qué es lo que están votando", ha concluido.

