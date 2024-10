ERC propone en el Senado soterrar el Corredor Mediterráneo en los núcleos urbanos y restringir el silbato por la noche

El Pleno del Senado de este martes abordará una iniciativa de ERC para estudiar la viabilidad de soterrar la línea del Corredor Mediterráneo en El Vendrell (Tarragona) y otros núcleos urbanos afectados por la misma línea, con el objetivo de reducir la contaminación acústica y "mejorar la calidad de vida de los residentes". ERC lleva esta reivindicación al Senado a través de una moción --iniciativa no legislativa-- para intentar paliar el incremento "significativo" de tráfico de mercancías que provocará el Corredor Mediterráneo, algo que, además, genera una contaminación acústica significativa. El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, también insta al Gobierno a implementar medidas transitorias en el municipio tarraconense de El Vendrell, cuya línea ferroviaria atraviesa el núcleo urbano, mientras no se resuelve la problemática del ruido. Estas medidas pasan por la reducción de la velocidad de los trenes de mercancías, la restricción del uso del silbato en el núcleo urbano a partir de las 20:00 horas y la prohibición de estacionar trenes con la maquinaria en funcionamiento durante la noche. CORTE ENTRE TARRAGONA Y SANT VICENÇ Otro de los puntos que recoge ERC en su iniciativa tiene que ver con el corte ferroviario entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, proponiendo un aumento del número de autobuses alternativos, así como de la frecuencias de las rutas y la mejora de las infraestructuras de las estaciones. Del mismo modo, también instan al Gobierno de Sánchez a establecer medidas compensatorias "inmediatas" para los más de 15.000 usuarios diarios afectados por el corte ferroviario, incluyendo descuentos en los billetes de transporte y la devolución parcial de los abonos en función del tiempo de afectación. También quieren que el Gobierno garantice una "información clara y detallada a todos los usuarios afectados sobre horarios, rutas de autobuses y servicios alternativos, con una campaña informativa en las estaciones, a través de canales digitales y en las redes sociales, asegurando que no haya confusión ni desinformación". SEGREGAR EL TRANSPORTE A su vez, plantean implementar un plan para la segregación del transporte de mercancías en el tramo del Corredor Mediterráneo que atraviesa la demarcación de Tarragona, estableciendo una vía específica para el transporte de mercancías, especialmente peligrosas, que no comparta las mismas vías que los trenes de pasajeros, para garantizar la seguridad de las poblaciones y prevenir accidentes graves. Por último, piden revisar y ampliar las infraestructuras en la estación de Sant Vicenç de Calders y otras estaciones afectadas por el aumento de pasajeros derivado de los transbordos, con el objetivo de proporcionar zonas de espera adecuadas y servicios suficientes para gestionar la afluencia de viajeros.

