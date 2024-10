Calleja: “No merezco la pitada, pero no me preocupa demasiado”

Valencia, 6 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja, aseguró este domingo tras empatar sin goles ante el Levante (0-0) que no cree que mereciera la pitada que recibió en su regreso al Ciutat de València y apuntó que prefiere quedarse con las buenas experiencias vividas en su etapa en el equipo valenciano entre octubre de 2022 y febrero de 2024.

“Por supuesto que no creo que la merezca, no lo entiendo, son libres de silbar los que tengan que silbar. Ha sido tan bonito lo que viví en el Levante que no me preocupa demasiado”, dijo el entrenador del Oviedo en la rueda de prensa posterior al partido.

Calleja, que fue silbado de forma mayoritaria cuando su nombre sonó en la megafonía del partido en la previa del partido, recalcó que en el Levante hizo “un trabajo honrado”.

“El equipo logró buenos resultados, se quedan con la espina del no ascenso y de los que más dolor tuve fui yo. Quiero pensar en las cosas buenas, no me quedo con la pitada, me quedo con el trabajo que realizamos y la cantidad de buenos profesionales que me encontré en el club”, indicó.

Además, el actual entrenador del Oviedo admitió que ha comunicado al Comité de Entrenadores dela RFEF que el Levante no ha atendido uno de los pagos pendientes de su finiquito y que lo hizo por recomendación de dicho comité.

“Es una cosa entre el Levante y nosotros. Viene ya de lejos y no le doy más importancia salvo que hay que cumplir con una serie de pagos que no han hecho”, indicó.

Sobre el partido, Calleja dijo que su equipo había ido de “menos a más” y destacó que el calor fue determinante. “Por lo visto en el encuentro me voy contento, para el espectáculo le ha afectado mucho el calor. Hacia muchísimo en la primera parte y creo que poquito a poco nos hemos ido imponiendo”, explicó. EFE

pzm/cta/arh