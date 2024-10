Cabildo de Tenerife propone renombrar supuesto monumento a Franco como de "la Concordia"

Santa Cruz de Tenerife, 6 oct (EFE).- Coalición Canaria y PP llevarán al próximo pleno del Cabildo de Tenerife una moción para renombrar el conocido como 'monumento a Franco' en Santa Cruz como 'Monumento para la Concordia' y resignificarlo como "un espacio de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos".

En un comunicado, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente, Lope Afonso (PP), señalan que aunque la institución "respeta la decisión judicial" que obliga a iniciar el expediente para la declaración de la obra de Juan de Ávalos como bien de interés cultural (BIC), "la transformación del nombre y significado" de la mismo resulta "imprescindible e inaplazable".

Todo ello, afirman, "para adaptarla a los valores democráticos y de convivencia que defiende la institución y que promueve la actual legislación de memoria histórica".

Según indica la presidenta del Cabildo de Tenerife, "desde la corporación insular mostramos nuestra más firme defensa de la libertad y la democracia, por lo que no se entendería que se preservaran elementos históricos que no reflejaran los valores democráticos actuales".

Dávila sostiene también que se debe resignificar este monumento, ubicado en la confluencia entre la Rambla de Santa Cruz -antes dedicada al General Franco- y la avenida Francisco La Roche, "para que se convierta en un símbolo de unión, concordia y fortaleza futura para toda la sociedad tinerfeña, en lugar de perpetuar la exaltación de la victoria de un dictador que supuso los años más oscuros de nuestra historia reciente".

Lope Afonso indica por su parte que la idea de esta iniciativa conjunta de CC y PP es que esta obra "no se interprete como una exaltación de figuras divisivas, sino como un espacio de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos".

Un juzgado de Tenerife ha obligado al Cabildo a incoar el expediente de declaración como BIC del monumento a instancias de un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel.

Según el fallo judicial, la escultura debe quedar protegida no solo por su relevancia como pieza escultórica, sino también por ser un ejemplo singular de la obra de Juan de Ávalos en las islas.

En un informe emitido el pasado 12 de septiembre, la unidad técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife hace una descripción del grupo escultórico, formado por la figura de un ángel sobre cuyas alas se ubica "la figura de un hombre, de pie, que empuña una espada".

También resalta que la iniciativa de su construcción surgió en 1964, promovida por el entonces gobernador civil Juan Pablo Abril.

Y añade que respecto a la interpretación iconográfica del monumento "no existe acuerdo", concretamente, si está dedicado o no a la figura de Franco.

Por un lado, el informe del Cabildo de Tenerife se remite a una información del periódico La Vanguardia del 17 de marzo de 1966 en la que se explicita que en el monumento se simboliza a "Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos valores de la patria era lo que iba a emprender; el avión que les sacó de Canarias simbolizado por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; finalmente esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órdenes del capitán valeroso".

Y, por contra, señala a "otros informes" que indican que el nombre de la obra es 'Monumento a la Paz de Tenerife', como aparece en el inventario de obras de Juan de Ávalos, y que la figura humana, por sus rasgos físicos, no puede corresponderse con Franco, interpretándose, en algún caso, como "un fraile portando una cruz".

Esos otros informes que el Cabildo de Tenerife no identifica apuntan también a que la figura del ángel "no es necesariamente un símbolo cristiano, estando presente en otras religiones", y niegan que se trate de una obra que exalte el régimen franquista al no existir otros elementos iconográficos propios del mismo. EFE