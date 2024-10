Ayuso vería "perverso" pedirle a Israel que se "deje aniquilar" y no "ataque al terrorismo": "Abriría la puerta al mal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vería "insensato", "perverso" e "injusto" pedirle a Israel que se "deje aniquilar", que "no se defienda" y que "no ataque al terrorismo". "¿Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres, las violaran, las torturaran, las enseñaran por las calles mientras hacían todo lo que hacían con esos cadáveres y que luego se nos pidieran no hacer nada, no decir nada?. Eso es abrirle la puerta al mal. El mal te coge la medida, te toma la medida y dice a partir de ahora puedo hacer lo que quiera con ellos", ha planteado durante un acto de la II Academia de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Ayuso ha hecho un balance al ser preguntada por el presidente de la asociación juvenil de los 'populares' madrileños, Ignacio Dancausa, por el primer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que la presidenta ha destacado como el "mayor ataque contra el pueblo judío" desde el Holocausto. Cree que es un "aniversario muy triste" pero "también preocupante" porque recuerda el "ataque sin precedentes" contra la "única democracia que existe en Oriente Próximo". Ha destacado la igualdad entre hombres y mujeres en este Estado o los candidatos enviados a Eurovisión, enfatizando en Dana Internacional, primera mujer trans en alzarse con el micrófono de cristal. "Israel es tan democrático que su propio ejército puede incluso tener sus críticas internas y puede tener sus discrepancias políticas abiertas", ha argumentado la también presidenta del PP de Madrid. Ha recordado Ayuso que este Estado se enfrenta "todos los días a decenas y decenas de bombardeos diarios" que para la Cúpula de Hierro. La presidenta ha remarcado que "nadie quiere la guerra" ni que "nadie fallezca" pero que no se va a poder "poner fin" a Hamás o Hezbolá "con flores". Considera que ambas organizaciones lo que buscan es "desestabilizar" y que el ataque del 7 de octubre tenía ese trasfondo ya que se estaba "a punto" de firmar un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. "Lo que creo es que es perverso e injusto pedirle a Israel simplemente que se deje aniquilar. Insisto, los siguientes serán otros países de la zona mediterránea", ha concluido.

