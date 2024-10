Rahm y Puig siguen el pulso de unos imperiales Hatton y Colsaerts, favoritos este domingo

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Jon Rahm entregó este sábado una gran tarjeta de 65 golpes (siete bajo par y un acumulado de -15) con la que mantiene el pulso del 'Alfred Dunhill Links Championship' al belga Nico Colsaerts (65 golpes, siete bajo par para un acumulado de-21) y al inglés Tyrrell Hatton, con una espectacular jornada de 61 golpes (once bajo par) para un acumulado de -22.

El jugador vasco saldrá este domingo entre los diez primeros de la tabla, empatado con el catalán David Puig, que firmó 63 golpes (nueve bajo par) para un -15 total, y ambos guardan alguna esperanza de llegar al belga y sobre todo al inglés, tras un sábado en el que Hatton brilló con luz propia, firmando nueve 'birdies' y un 'eagle' y amenazando con lograr por tercera ocasión el torneo.

Nadie osó a acercarse al inglés, a pesar de un Rahm que se mostró muy sólido desde el 'tee' y firme desde el 'putt', lo que le permitió escalar a una séptima posición que comparte con Puig, que llegó a contar hasta 'diez' birdies durante su recorrido por Kingsbarns, mientras Rahm disputó el Old Course de Saint Andrews, que todos repetirán este domingo en la ronda final del torneo y tras establecerse el corte.

Tras una primera jornada en Carnoustie y una segunda en Kingsbarns en la que sufrió demasiado el viento y no estar fino en los 'greenes', Rahm continuó con el buen trabajo realizado el primer día, fue muy agresivo buscando 'greenes' desde la salida y estuvo muy fino desde el 'putt', como el birdie logrado en el hoyo 13, con un golpe de cinco metros que le acercó en la clasificación.

Rahm era consciente de que tenía que entregar una tarjeta muy baja si quería salir este domingo con posibilidades, pues Colsaerts llegó a acumular un -7 en sus primeros ocho hoyos de Kingsbarns, en parte, gracias a un albatros increíble, en el que tuvo la suerte de que una loma devolviera hacia bandera la pelota lanzada desde más de 120 metros que finalmente cayó en el hoyo y le permitió hacer un dos en un par cinco.

No obstante, a partir de ese momento Colsaerts, desaparecido al más alto nivel desde 2019, bajó algo su consistencia, una regularidad que sí mostró Hatton, compañero de equipo en el LIV de Rahm, y que pese a salir con un -11, ya estaba -19 en el hoyo catorce, empatando al jugador belga.

La seguridad de un Hatton sin fallo le permitió llegar a la primera posición de este Alfred Dunhill Links que tanto conoce, que ha ganado en dos ocasiones y que se disputa en los campos de Kingsbarns, Carnoustie y Old Course de Saint Andrews, saliendo cada día a cada uno de los campos hasta una ronda final que se disputará este domingo en el Old Course.

Así, el gran rival a batir será Hatton, que con un acumulado de -22 y tras firmar una tarjeta de once bajo par quiere conseguir un ‘triplete’ en el torneo, pues parte con un golpe de ventaja sobre el belga Colsaerts, dos sobre el francés Tom Vaillant, tres sobre el danés Rasmus Neergaard y cuatro sobre el inglés Tommy Fleetwood, que también estuvo fino firmando 67 golpes y cinco bajo par en el Old Course y terminar con -16.

Por su parte, el cacereño Jorge Campillo, con -12, y el donostiarra Adrián Otaegui, con -9 en el acumulado, superaron el corte y también jugarán la ronda final del torneo, que se disputará el domingo.

Por equipos, la competición que se disputa por parejas entre profesionales y amateurs y que cuenta con jugadores como Gareth Bale, Bill Murray o Ruud Gullit también la lidera Tyrrell Hatton, en este caso junto a su padre Jeff. El corte, de veinte equipos en este caso, no afectó al equipo de Daniel Brown y el exjugador del Madrid Gareth Bale, que estarán en la ronda final, aunque a nueve golpes de los Hatton. EFE

