Bordalás: "Ganar cuesta Dios y ayuda"

Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa después de empatar 1-1 ante Osasuna que ganar en LaLiga EA Sports "cuesta Dios y ayuda", y lamentó que su equipo no firmara los tres puntos frente al conjunto navarro.

"Esta es una Liga de mucha exigencia. Ganar cuesta Dios y ayuda. De hecho solo hemos logrado una victoria. Hemos intentado con el apoyo de la afición los tres puntos. Incluso nos pusimos por delante, pero por detalles... Cometimos el error de no despejar de forma contundente, Omar vio un pase claro y llegó el gol de Budimir. Son detalles, son buenos jugadores. Eso y la falta de acierto. No vale lamentarse y hay que continuar", señaló.

El técnico del conjunto azulón resaltó que el objetivo del Getafe fue conseguir los tres puntos "ante un grandísimo equipo como Osasuna" y declaró que en el primer tiempo sus jugadores merecieron marcharse al vestuario por delante en el marcador gracias al tanto del turco Bertug Yildirim.

"Hemos tenido el control del juego, no nos han generado nada. El inicio del segundo ha sido bueno y luego ha empezado a hacerse el partido más largo con dificultades con el balón y bajamos el físico. Ellos tienen una gran plantilla, tienen suplentes con el mismo nivel que los titulares. Son un gran equipo y por un detalle nos han empatado. La sensación no es buena, pero hay que seguir trabajando", indicó.

"Hasta la semana pasada estábamos en descenso. No es una preocupación. Me gustaría estar más arriba, obviamente. Sabemos las dificultades de Primera División. Osasuna venía de ganarle claramente al Barcelona y creo que ha habido momentos en los que hemos minimizado al rival. Nos falta más calma, llegar a zonas de remate. Ha habido dos centros muy buenos desde la derecha y Álex Sola, lo hablamos, tenía que haber llegado. El equipo lo ha intentado y no se les puede reprochar nada", agregó.

Ahora, el Getafe afrontará un par se semanas sin partidos por los encuentros internacionales de selecciones y Bordalás destacó que esa inactividad servirá a sus hombres para reponer fuerzas.

"Hay jugadores", dijo, "que necesitan tiempo. No sólo Borja Mayoral. También Álvaro Rodríguez, que arrastraba una lesión larga y no pudo hacer pretemporada. Les damos dando minutos para ver si consiguen alcanzar ese nivel óptimo para ayudar al equipo. Ese parón va a servir para ello". EFE