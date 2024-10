Sector PSE en Gobierno vasco advierte de una "fractura" si se usa la reforma del autogobierno para ahondar en soberanía

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha abogado por intentar "centrarnos en lo que nos une" en el debate sobre el autogobierno y ha advertido de que, "si se quiere utilizar la actualización del autogobierno para profundizar en el tema de independencia, la soberanía o en el derecho a crear un nuevo estado, habrá una fractura importante". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres ha señalado, sobre las discrepancias en materia de autogobierno entre los socios del Gobierno Vasco, que PNV y PSE son dos partidos "ideológicamente diferentes, pero lo hemos sido siempre y lo bueno que tiene es que somos capaces de ponernos de acuerdo para gobernar el país, lo que es un ejemplo para toda España". Tras remarcar que los socios de gobierno tienen "muy bien tasadas cuáles son las cosas en las que no van a estar nunca en un acuerdo de gobierno, que es una cosa que se tendrá que discutir entre partidos", ha dicho que el PSE "nunca hemos engañado a nadie" y tampoco cree que lo haya hecho el PNV. "Sabemos cuáles son nuestros posicionamientos ideológicos", ha remarcado, para diferenciar "lo que es el acuerdo de gobierno de determinadas situaciones y declaraciones, que es una cosa que los partidos políticos tendrán que ver cómo se llega a un acuerdo" y que "no debería interferir es en la actuación del gobierno", porque lo contrario sería "bastante torpe" por parte del PNV, porque "estaría haciéndole el caldo gordo a EH Bildu que lo que le interesa es meter esa cuña entre los dos partidos que tenemos un acuerdo para gobernar Euskadi". Por ello, ha dicho que en el debate sobre el autogobierno "tenemos que intentar centrarnos en lo que nos une, que es prácticamente en el 95% de las cosas" e intentar que ese autogobierno "se actualice para incorporar todos los avances que ha habido en Euskadi y que sea un gran nuevo estatuto en Euskadi, con el mayor número de socios posibles que se sumen a ese a ese acuerdo". En ese sentido, ha advertido de que "si se quiere utilizar la actualización del autogobierno para profundizar en el tema de independencia, la soberanía o en el derecho a crear un nuevo estado basándose en todo eso, nos equivocaremos y ahí habrá una fractura importante". Torres ha señalado que el acuerdo de gobierno "es público y notorio" y "dice claramente" que el objetivo es "avanzar hacia profundizar en el autogobierno con la posibilidad de aprobar un nuevo estatuto de autonomía y que, por tanto, sea un nuevo estatuto que realmente refrende lo que hemos hecho en estos años desde la aprobación del anterior". En el tema de la nacionalidad, ha dicho que los socialistas no se encuentran "incómodos" y ha recordado que "viene ya reflejado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía actual". Por tanto, ha señalado que, "no hay que fijarnos tanto en las palabras sino lo que esconde detrás de las palabras". "Nosotros consideramos a Euskadi como una nacionalidad en tema cultural, de idiomas de indiosencracia propia de lo que es Euskadi y, por tanto, en eso no tenemos un problema", ha precisado, para advertir de que "si detrás del término nacional se quiere esconder otra cosa, no vamos a estar de acuerdo". Tras reiterar que, "desde el punto de vista cultural y del idioma" "no le cabe ninguna duda de que Euskadi es una nación", ha afirmado que en el sentido de "ser una nación como un estado, no". Preguntado sobre la disposición de Pedro Sánchez a avanzar en el reconocimiento nacional de Euskadi, ha recordado que hay un acuerdo firmado con el PNV para "avanzar en ese tema, empezar a explorarlo", pero más en base a "la profundización del autogobierno que ninguna otra cosa que alguien nos quiera poner encima la mesa que no es cierta". El Partido Socialista, ha dicho, es "un partido muy serio en este tema". "Siempre hemos dicho y sabemos cuáles son nuestras líneas rojas y ahí no las vamos a pasar", ha puntualizado. TRANSFERENCIAS PENDIENTES En relación a las transferencias pendientes y las dudas expresadas por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ante la "complejidad técnica" de algunas competencias, como la gestión económica de la Seguridad Social o puertos y aeropuerto, Torres ha señalado que el líder de los socialistas vascos "simplemente puso encima de la mesa una realidad", porque, "a lo largo de los años, sabemos que algunas transferencias han sido muy problemáticas y muy complicadas, y estamos trabajando para solucionarlo". "Son las que más van a costar y una de ellas, por ejemplo, es la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social. Sabemos que es muy complicada, sabemos que es posible, pero sabemos que igual es la que más nos puede costar, pero estamos trabajando ya en ella", ha insistido. En ese sentido, ha dicho que "ya hay un calendario pactado con el Gobierno de España y se va reunir ahora la mesa liderada por el lehendakari y el presidente del gobierno para intentar definirlo". Torres ha destacado que hay seis competencias "ya muy trabajadas para que lleguen de aquí a fin de año y tenemos un calendario ya para el año 2025" y "en ello estamos trabajando de una forma muy seria". Sobre las competencias de puertos y aeropuertos, ha reconocido también que, a lo largo de los años, se ha visto que tenían "bastantes complicaciones para poder asumirlas, pero estamos trabajando en ello y creo que puede ser posible". "No va a ser fácil, pero es posible. En el Gobierno de España y en el de Euskadi estamos poniendo las bases y tenemos el compromiso de hacerlas posible en el menor tiempo posible", ha afirmado, para asegurar que "no hay dudas en el Gobierno de España", aunque, a veces hay "diferentes tipos de opiniones". En cuanto a la comisión bilateral para la negociación de los traspasos acordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, espera que sea posible "de aquí a finales de mes o, como muy tarde, a principios de noviembre, pero esperemos que sea antes de finales de octubre". FISCALIDAD Por otro lado, sobre la revisión de la fiscalidad que abordan las diputaciones forales vascas, ha señalado que han estado trabajando "durante muchísimo tiempo para poder llegar a un nuevo acuerdo fiscal muy importante para Euskadi". En ese sentido, ha recordado que "ya hubo un principio de acuerdo en la Diputación foral de Gipuzcoa para avanzar en una línea entre el PNV, el PSE y EH Bildu, que ha sido una buena base para poder avanzar también la negociación para Bizkaia y Álava". "Queremos que sea lo más integral posible para los tres territorios históricos y creo que es una fiscalidad interesante tanto para las personas como para el sector económico", ha afirmado, para considerar que "el acuerdo que se puede lograr y que se puede llegar a aprobar va a beneficiar mucho lo que es la situación de Euskadi y de todos territorios históricos para ser más competitivos y tener una fiscalidad más justa y más equitativa".

