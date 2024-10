PP pide a sus rivales políticos que salgan en defensa de las parlamentarias que recibieron cartas con amenazas

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido a sus "adversarios" que salgan en defensa de las diputadas y senadoras 'populares' que en los últimos días han recibido cartas con insultos y amenazas, esgrimiendo que es necesario "parar esto" y frenar "la agresividad" y la "polarización" en política. "Hoy sería un día muy relevante, muy importante, para que nuestros adversarios políticos salieran en defensa contundente también, de las mujeres del Partido Popular", ha reclamado Sémper en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, en la que también ha lamentado que las políticas del PP llevan recibiendo "este tipo de amenazas desde hace mucho tiempo". En su opinión, este comportamiento "no solo es intolerable", sino también "extraordinariamente denunciable". Además, ha señalado que "si algo está pasando en la política española" que debería "alertar a quienes hacen política", a los medios de comunicación o "los opinadores" es "la agresividad y el señalamiento al adversario que contamina la sociedad". Sémper ha advertido de que se puede pasar de una polarización y una "ruptura política" a una "ruptura democrática y social", en la que la gente crea que como un político del PP es "un facha" y pertenece "a la fachosesfera", se le puede amenazar o agredir, un hecho que sucede en especial a "a las mujeres del Partido Popular". "Hay que parar esto, y por eso es tan relevante que primero, quienes hacemos política lo tengamos bien claro y, segundo, que seamos especialmente críticos y especialmente contundentes cuando este tipo de amenazas o este tipo de insultos se dirigen contra nuestros adversarios políticos", ha zanjado el portavoz del PP. Varias diputadas y senadoras 'populares' han recibido en los últimos días cartas anónimas en tono amenazante a raíz de sus últimas intervenciones en sede parlamentaria, pero ya han avisado de que "no tienen miedo" y "no van a callarlas". SÁNCHEZ TOMA NOTA, PERO NO REACCIONA Preguntado sobre las reuniones celebradas las últimas semanas en La Moncloa entre líderes regionales --muchos de ellos del PP-- y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Sémper ha detallado que son encuentros formales "dentro de la normalidad", aunque sin ningún tipo de concreción. "Los presidentes autonómicos están compartiendo con el presidente del Gobierno las necesidades que tienen los territorios en los que ellos gobiernan, y la respuesta por parte de Sánchez es tomar nota. Bueno, tomar nota está bien, pero lo importante es la acción", ha indicado. Al hilo, ha compartido su percepción de que el Gobierno, "ya sea por su debilidad parlamentaria o por los socios que tiene", se ve "incapacitado" de resolver los problemas que tienen los ciudadanos españoles. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de que su partido ofrezca alternativas en materia de conciliación, educación, o en vivienda, demostrando que el Partido Popular tiene "una alternativa" y que España "tiene un futuro luminoso posible". Aunque para eso, según Sémper, "va a hacer falta cambiar el gobierno".

