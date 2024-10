El PSPV cede al PP por un año la alcaldía de Benifairó de la Valldigna (Valencia) en cumplimiento al acuerdo de gobierno

El 'popular' José Luis Ferrando se ha convertido este jueves en el nuevo alcalde de Benifairó de la Valldigna (Valencia), en cumplimiento del acuerdo suscrito con el PSPV, de manera que ostentará la alcaldía durante un año, hasta que el socialista Marc Vercher vuelta a estar al frente del consistorio. Mientras, Compromís ha acusado al PSPV de "volver a incumplir" el pacto del Botànic y ha lamentado que la localidad, "que siempre ha sido de izquierdas", tenga ahora "un alcalde de derechas por primera vez en la historia de la democracia". El ya exalcalde, Marc Vercher, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que hace ya más de un año, al inicio del mandato, acordaron con los 'populares' que estos ostentarían la alcaldía durante un año y los otros tres restantes --el primero y los dos últimos de legislatura--, los socialistas. Un acuerdo que ha justificado ante la imposibilidad de pactar con Compromís --"el acto más natural"-- hace ocho años, formación que gobernó en minoría los dos anteriores mandatos. "Les pedimos concejalías y no nos quisieron dar nada", ha lamentado. Además, ha advertido de que ahora pretendían "hacer lo mismo" y "dejarnos a todos sin" áreas de gestión. Por ello, y ante esta situación ha añadido, "les dijimos que gobernaríamos nosotros". De esta manera, durante el presente mandato conforman el gobierno municipal el PSPV --con tres concejales--, el PP --con dos-- y ERC-AM --con uno--. No obstante, ha puntualizado que cuando accedió a la alcaldía "lo primero" que hizo es ofrecer "a todos los partidos, hasta a Compromís", áreas de gestión, "aunque ellos no lo hicieron" en su momento. ESTE ACUERDO "NO PUEDE SER" Vercher ha admitido que desde su formación a nivel provincial se han puesto en contacto con él para transmitirle que este acuerdo con el PP "no podía ser" y que esto "no se hace así", aunque ha asegurado "no tener más información" al respecto, tras hacerse efectivo el cambio de la alcaldía, y desconoce "qué medidas tomarán" en el PSPV. Frente a esta posición, ha reivindicado que la política municipal "es diferente" a la autonómica o la nacional porque en los "pueblos pequeños" como Benifairó de la Valldigna no se desarrollan políticas "de derechas o izquierdas", sino que se "trabaja por el pueblo con independencia de la ideología de cada uno". "Yo lo veo diferente", ha señalado. De hecho, ha hecho hincapié en que llevan "un año trabajando muy bien" en el gobierno local con el PP y ERC-AM y ha defendido que durante este tiempo no han impulsado "ningún acto ni cosa ideológica", sino que únicamente trabajan por "mejorar la vida de los ciudadanos". Por ello, ha recalcado que va a cumplir su palabra porque está "por encima de cualquier sigla". "La gente esto lo ve como una cosa política, pero yo veo la política municipal ni de derechas ni de izquierdas, sino de trabajar por el pueblo", ha expuesto, al tiempo que ha considerado que si más localidades "hicieran lo mismo" que en Benifairó sería "la llave para mejorar la gestión de los municipios". "VOLVER A INCUMPLIR" EL PACTO DEL BOTÀNIC Por su parte, desde Compromís Safor-Valldigna, en un comunicado, han acusado al PSPV de "volver a incumplir" el pacto del Botànic y han lamentado que por "primera vez en democracia" Benifairó de la Valldigna tenga "un alcalde de derechas gracias a los votos de los ediles del PSOE". Así, han exigido al PSPV la expulsión del exalcalde socialista Marc Vercher y sus concejales: "Con su voto han hecho alcalde al 'popular' José Luis Ferrando, incumpliendo nuevamente el pacto del Botànic por el que, en caso de que no hubiera pacto, se dejaría gobernar a la lista más votada, que fue la de Compromís". Además, han considerado que el PSPV provincial ha "perdido la oportunidad de revertir la situación" al "no exigir a sus ediles que dejen gobernar a la lista más votada", sino que, por el contrario, ha "preferido dejar la Alcaldía en una persona del PP y gobernar con ellos, alejándose mucho de defender políticas progresistas tal y como dicen que hacen". "Con el resultado del pleno de este jueves, el PSOE provincial ha consentido que en Benifairó de la Valldigna se hayan priorizado los intereses partidistas por encima del bienestar de las personas y del pueblo. Un pueblo que siempre ha sido de izquierdas y que gracias al PSOE tendrá un alcalde de derechas por primera vez en la historia de la democracia", han censurado.

Compartir nota: Guardar