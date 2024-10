El Gobierno ve incoherente que el PP baje impuestos a rentas altas mientras sus CCAA piden un fondo de nivelación

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reprochado a las comunidades autónomas del PP que bajen impuestos a rentas altas y de ese modo renuncien a tener más ingresos, después de que el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, reclamase un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas. Torres ha hecho estas declaraciones desde La Moncloa, después de la reunión que ha mantenido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con López Miras, en una nueva ronda de encuentros bilaterales con los líderes territoriales. El dirigente del PP ha pedido a Sánchez aprobar un fondo de nivelación para compensar a las comunidades que, como Murcia, están infrafinanciadas con el sistema actual, mientras se debate un nuevo sistema de financiación autonómico entre todas las comunidades. CIENTOS DE MILLONES DE EUROS En ese sentido, reprocha que desde el PP exijan al Ejecutivo que se reforme el sistema de financiación pero recorten sus ingresos propios al bajar tributos a las rentas altas. "¿Eso es ser coherente y congruente", ha reprochado. Considera una "contradicción" que haya presidentes que pidan más fondos a otras administración "y dejen de ingresar centenares de millones de euros porque retiran impuestos a las rentas altas", ha recriminado. Además, ha insistido en que todo este asunto se tiene que debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque ha admitido que también en la Conferencia de Presidentes, que se va a celebrar en diciembre en Cantabria se puede "debatir, dialogar y lo que se quiera". En este sentido, López Miras afirmó que estaba de acuerdo con el Ejecutivo en que el organismo adecuado para llevar a cabo esta reforma del sistema de financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero pidió que se convoque. "NO PARECE" QUE HAYA POSICIÓN COMÚN Así, al ser interrogado sobre si el Gobierno tiene intención de convocar este órgano en los próximos meses el ministro Torres ha indicado que este paso se da "una vez que tengamos propuestas compartidas", señalando de este modo que las distintas comunidades gobernadas por el PP mantienen criterios distintos para abordar la financiación. Dice además que esta reforma ya se intentó en la pasada legislatura y recuerda que la entonces ministra de Hacienda hoy además vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trasladó un estudio a las comunidades para avanzar en una financiación actualizada. "Hubo comunidades que respondieron a ese estudio por expertos y otras que ni siquiera lo hicieron", ha señalado. En este sentido sostiene que la clave para llegar a un acuerdo es "si compartimos, como se hizo en el año 2009 no sin dificultades, criterios homogéneos para saber cómo debe de ser esa financiación autonómica, y no lo parece", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar