El Cabildo de Tenerife inicia el trámite para declarar bien cultural un monumento a Franco

Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- El Cabildo de Tenerife ha iniciado el expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC), con la categoría de monumento, de "la escultura de Juan de Ávalos García Taborda" en Santa Cruz, popularmente conocida como "monumento a Franco".

El anuncio se recoge en el Boletín Oficial de Canarias y da respuesta al mandato del Juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Santa Cruz de Tenerife, que considera que este monumento es susceptible de protección a través de la figura del BIC.

Todo ello a petición de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel, después de que el Cabildo de Tenerife desestimara iniciar dicho trámite en el pasado mandato, bajo la presidencia de Pedro Martín (PSOE).

En un informe emitido el pasado 12 de septiembre, la unidad técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife hace una descripción del grupo escultórico, formado por la figura de un ángel sobre cuyas alas se ubica "la figura de un hombre, de pie, que empuña una espada".

También resalta que la iniciativa de su construcción surgió en 1964, promovida por el entonces gobernador civil Juan Pablo Abril.

Y añade que respecto a la interpretación iconográfica del monumento "no existe acuerdo", concretamente, si está dedicado o no a la figura de Franco.

Por un lado, el informe del Cabildo de Tenerife se remite a una información del periódico La Vanguardia del 17 de marzo de 1966 en la que se explicita que en el monumento se simboliza a "Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos valores de la patria era lo que iba a emprender; el avión que les sacó de Canarias simbolizado por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; finalmente esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órdenes del capitán valeroso".

Y, por contra, señala a "otros informes" que indican que el nombre de la obra es 'Monumento a la Paz de Tenerife', como aparece en el inventario de obras de Juan de Ávalos, y que la figura humana, por sus rasgos físicos, no puede corresponderse con Franco, interpretándose, en algún caso, como "un fraile portando una cruz".

Esos otros informes que el Cabildo de Tenerife no identifica apuntan también a que la figura del ángel "no es necesariamente un símbolo cristiano, estando presente en otras religiones", y niegan que se trate de una obra que exalte el régimen franquista al no existir otros elementos iconográficos propios del mismo.

La tramitación de la declaración como BIC de este conjunto escultórico recabará el dictamen de la Universidad de La Laguna, que en su día incluyó este monumento en el catálogo de vestigios franquistas, y que fue revocado por el actual Gobierno de Canarias (CC-PP); el Organismo Autónomo de Museos de Santa Cruz, el Colegio provincial de Arquitectos y la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel.

También se consultará, fuera de Canarias, al Museo Nacional de la Escultura (Valladolid) y a la Real Academia de Extremadura, teniendo en cuenta que Juan de Ávalos es originario de Mérida. EFE