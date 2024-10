Covite denuncia "el cambio de criterio" de la Fiscalía que últimamente "se niega a recurrir terceros grados" de presos

Covite ha denunciado "el cambio de criterio" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, "de un tiempo a esta parte, se niega a recurrir los terceros grados" concedidos a presos de ETA "que no se atienen a la Ley". A través de las redes sociales, la asociación presidida por Consuelo Ordóñez, ha criticado que el ministerio público haya decidido no recurrir la autorización por el Gobierno Vasco de los terceros grados a los reclusos de ETA Harriet Iragi y Luis Mariñelarena, que, según argumenta Covite, "no están arrepentidos" y siguen "vinculados a la izquierda abertzale". El Colectvo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ha destacado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "es la institución que debe velar por el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo en la fase de ejecución de las condenas". "Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se niega a recurrir los terceros grados a presos de ETA que no se atienen a la Ley", ha lamentado, para precisar que este año solo ha recurrido uno de los 23 terceros grados, cuando anteriormente impugnó "bastantes más". Por ello, Covite se pregunta "a qué se debe este cambio de criterio" por parte de la Fiscalía y ha subrayado que el resultado es la concesión de la semilibertad "a etarras que no lo merecen".

Compartir nota: Guardar