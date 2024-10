Clavijo señala que aunque se rebaje la previsión de llegada de migrantes aún quedarían por arribar unas 15.000 personas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que aunque se cumpliera la previsión de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) sobre una bajada de la llegada de migrantes a Canarias de entre un 35% y un 50% hasta final de año, aún quedarían por arribar unas 14.000 o 15.000 personas. Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la que también abordaron asuntos como la preocupación de ambos por evitar que se rompa el "equilibrio" en la financiación autonómica con el establecimiento de acuerdos bilaterales por parte del Estado. "Veía en algunos medios que el Frontex podía aventurar que respecto al año pasado se bajaría en torno a un 35% o un 50%. Aunque fuese así, porque la información que tenemos no es esa, significaría que todavía faltaría por llegar en torno a 14.000 o 15.000 personas", expuso. Clavijo recordó que el pasado 2023 se batieron "todos los récords" de inmigración con 40.000 personas y que en lo que va de año son ya 30.000, a los que habría que sumar los que previsiblemente llegarían hasta final de 2024, por lo que se podrían hablar de unos 50.000 migrantes en un año. "No veo motivo de optimismo ni de tranquilidad --matizó el presidente-- con un fenómeno que sabemos que es estructural y que va a continuar en el tiempo". TODO 2024 ESPERANDO LA AYUDA DEL ESTADO PARA LOS MENORES En cuanto a los centros de menores migrantes no acompañados, Clavijo reiteró que el Gobierno regional lleva todo el año esperando a que el Estado aporte "alguna ayuda". "Estamos hablando de 15 millones de euros al mes, en torno a unos 165 o 180 millones en un año, y tienen en el PGE prorrogado una partida, a todas luces insuficiente de 50 millones que no han empezado ni a tramitar", apuntó. Por ello, hizo especial hincapié en que la CCAA está soportando todo el coste económico de la inmigración en solitario, teniendo que hacer modificaciones presupuestarias que requieren tiempo, "y lo que no está llegando es el pago a las ONG con la agilidad que sería necesario para poder afrontar los gastos". "No hemos querido hacer tampoco 'casus belli' del tema económico --continuó-- porque estamos hablando de personas y de niños. El problema no es el económico, que entendemos que el Estado tiene que asumir su responsabilidad y costear ese dinero pero, claro, estamos en octubre, 10 meses después, soportando 15 millones de euros mensuales en solitario y se han ido retrasando algunos pagos porque hemos tenido que quitar dinero de otros sitios para poder abordarlo". En este sentido, puso de manifiesto que el compromiso de algunas CCAA, como Galicia, en el cumplimiento de las conferencias sectoriales, ya que siempre que hubo un acuerdo de distribución de menores "ha sido la primera que ha colaborado con Canarias". PIDE ALTURAS DE MIRAS PARA LA REFORMA DE LA LEY Respecto a las declaraciones de PP y PSOE de poco optimismo para llegar a un acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería, el presidente canario entendió que se trata de un tema que se tiene que abordar "sí o sí" porque el fenómeno va a continuar en los próximos años. "Yo creo que los mimbres con los que hemos trabajado todos estos meses pueden facilitar ese acuerdo --prosiguió--. Tiene que haber generosidad y tiene que haber altura de miras, y es lo que yo voy a seguir insistiendo, pero se tiene que resolver". Para Clavijo, se sea optimista o no, los partidos tienen que sentarse y alcanzar un acuerdo. "Y es en lo que yo voy a estar siempre, en la búsqueda de espacios para alcanzar el acuerdo", expuso.

