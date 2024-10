Michavila (GAD3): "Si al CIS del PP se le iba la mano, al de Tezanos el brazo entero"

(Corrige en el titular el nombre de la empresa)

Madrid, 3 oct (EFE).- El presidente de la demoscópica GAD3, Narciso Michavila, ha resumido en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que si al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuando gobernaba el PP se le iba la mano hacia ese partido, al actual se le va "el brazo entero" para el PSOE.

Desde el inicio de su primera intervención ante los senadores este jueves, Michavila ha arremetido contra la gestión que hace José Félix Tezanos al frente del CIS, motivo de la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta y para la que fue citado él por el PP, dadas las discrepancias públicas entre ambos.

"Con el CIS anterior decía 'se les va la mano a favor del Partido Popular', en cuanto entró el actual equipo dije 'a estos se les va el brazo entero'", ha rememorado Michavila, el segundo compareciente de esta comisión, antes de exponer varios porqués de su crítica.

Su primer ataque ha sido al método Alaminos-Tezanos que emplea en los últimos años el CIS, que le parece "acientífico" y con el cual, a su juicio, es imposible hacer una estimación de voto coherente.

Después ha criticado que el CIS publique los microdatos con varios días de retraso, hasta que pasa la actualidad informativa sobre los resultados, así como también ha rechazado que estos se den en una nota de prensa, con interpretaciones amplias desde el mismo titular, el cual directamente, ha dicho, es a veces "falso, 'fake news'".

"El titular 'la inmigración es el primer problema de España' es mentira", ha puesto como ejemplo, así como ha acusado a Tezanos también de cambiar las series históricas en las preguntas.

Además, ha apuntado que la 'cocina' es necesaria para corregir desviaciones de una encuesta debidas a los sesgos, pero si el "volantazo" es hacia el mismo lado que el giro, "elección tras elección te irás yendo por el precipicio", ha añadido como metáfora.

Ha argumentado ahí que un sesgo que no corrige Tezanos es el del nivel de estudios de los encuestados.

"Me niego a admitir que los desvíos se deban a un efecto campaña electoral", ha subrayado Michavila sobre un pretexto habitual de Tezanos, dado que, ha añadido, si así fuera supondría que el PSOE no hace buenas campañas, algo, ha dicho, nada creíble.

Sobre si Tezanos manipula o no, Michavila ha sentenciado en una respuesta a Uxue Barkos, expresidenta de Navarra y senadora de Geroa Bai: "No tengo en todo el análisis científico ninguna prueba que me lleve a pensar que las estimaciones y la forma de trabajar del actual equipo del CIS no tenga otro propósito que manipular".

Pese a esa rotundidad, ha repetido que quisiera tomarse "un café" con Tezanos para hablar de sus discrepancias.

Por el PP, Alejo Miranda de Larra ha considerado que la intervención de Michavila acredita "el desprestigio del CIS" y ha coincidido en culpar al método Alaminos-Tezanos, porque, ha advertido, "impacta en el comportamiento electoral de los votantes".

Javier Izquierdo, secretario de estrategia y acción electoral del PSOE, ha cuestionado la independencia de Michavila, quien "asesoraba a (Pablo) Casado", exlíder del PP.

El senador socialista también le ha recriminado que pida a Tezanos la publicación inmediata de los microdatos cuando GAD3 no lo hace ni con retraso, algo que Michavila ha justificado en que "pertenecen al cliente".

"Llevar el debate al presupuesto del CIS me parece un grandísimo error", ha contestado al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, además de cifrar en un mínimo de 30.000 euros lo que cuesta un sondeo a 3.000 personas. EFE