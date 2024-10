El PP dice que Feijóo revertirá si gobierna la reforma de 'Ley Mordaza' pactada con Bildu, que "desprecia" a la Policía

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que la "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', evidencia que "la gobernabilidad de España depende, lamentablemente, de Arnaldo Otegi". Tras asegurar que esta reforma "facilita el insulto a los policías", "debilita a la autoridad" y "protege a los violentos", ha avanzado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa "revertirá este despropósito". En concreto, el grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha pactado con el Gobierno reformar esa ley para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera. En un vídeo difundido por el PP, Sémper ha afirmado que Bildu se ha convertido en "portavoz del Gobierno", después de que su portavoz parlamentaria en el Congreso, Mertxe Aizpurua, haya anunciado ese acuerdo en rueda de prensa. Sémper ha acusado al Gobierno de "cederle" el diseño de las políticas de seguridad ciudadana. "Será Bildu, por tanto, un partido que desprecia a la policía y a la Guardia Civil, y que cree que ETA hizo bien, el que decida sobre la seguridad de todos los españoles", ha afirmado. "LA GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA DEPENDE DE OTEGI" El dirigente del PP ha resaltado que "entregar la capacidad legislativa de un país en materia de libertades y seguridad ciudadana a Bildu es la línea que le faltaba por cruzar al Gobierno de Pedro Sánchez". "Sabíamos que sin amnistía y sin indultos no había ni investidura ni legislatura. Ahora sabemos que sin excarcelaciones y sin cesiones a Bildu, tampoco", ha manifestado, para añadir que Sánchez no piensa "ni en la seguridad de los españoles, ni en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado" sino que "sólo piensa en asegurar su bienestar" y "su estancia en la Moncloa aunque para ello tenga que ceder y plegarse a las exigencias de Bildu". Sémper ha asegurado que este acuerdo confirma que "la gobernabilidad de España, lamentablemente, depende de Arnaldo Otegi", "que se ha convertido en el portavoz de Sánchez. "Bildu forma parte de este Gobierno, aunque no se siente en el Consejo de Ministros", ha abundado. Además, ha recordado que este miércoles conocieron otro de los efectos de esta "sólida alianza entre Sánchez y Bildu", tras la excarcelación de "dos terroristas que ni han renegado de su pasado ni colaboran con la justicia, por lo tanto, no cumplen con la ley", en alusión a la concesión del tercer grado a los presos de ETA Harriet Iragi y Luis Mariñelarena. "CUANDO GOBERNEMOS REVERTIREMOS ESTE DESPROPÓSITO" Sémper ha afirmado que, "mientras el Gobierno trata de amordazar a los medios" con su plan de regeneración, "facilita el insulto a los policías". "Estamos hablando de una ley que debilita a la autoridad, que protege a los violentos, que legitima a Bildu y que deja indefensas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en nuestras calles y en nuestras fronteras", ha manifestado. Por eso, y tras mandar un mensaje de "apoyo y de afecto" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al conjunto de las familias españolas, ha confirmado que Feijóo revertirá esta reforma de la Ley de Seguridad si gobierna. "Cuando gobernemos España, revertiremos este despropósito", ha finalizado.

