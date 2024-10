C.Valencia promete impulsar exhumaciones de víctimas del franquismo o guerra civil y llama a "cerrar heridas del pasado"

La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha asegurado que el Consell continuará impulsando las exhumaciones de víctimas "de la guerra civil o la dictadura franquista" para que sus familias puedan "cerrar una etapa tan dolorosa" y "descansar en paz de una vez por todas" sin "sectarismo ni estridencias". Así, ha apostado por "cerrar heridas del pasado" mediante "diálogo y consenso" para "abrazar la conciliación y la concordia". De esta manera lo ha manifestado durante su comparecencia en Les Corts para exponer las líneas de su nuevo departamento, que asumió en julio con la remodelación del Consell. Pradas se ha referido a las víctimas del terrorismo, la guerra civil o la dictadura y, al respecto, ha censurado a quienes las utilizan como un "mero instrumento". "No forma parte del ADN del Consell confrontar, jamás lo encontrarán ahí", ha garantizado. Frente a ello, ha abogado por adoptar una actitud "decidida y generosa en pro de la reconciliación" y ha defendido la recién aprobada Ley de Concordia como instrumento de "reencuentro, diálogo y tolerancia" para "huir de las malas prácticas que fomentaban la división". "Da reconocimiento a todas las víctimas", ha resaltado. Paralelamente, ha hecho una mención especial a las víctimas de terrorismo y ha recordado que en sus primeras semanas como consellera mantuvo reuniones con las asociaciones representativas y les trasladó "todo el apoyo del Consell". En materia de violencia de género, ha reiterado el compromiso de la Generalitat con las víctimas y ha garantizado que son una prioridad. "Lo quiero decir alto y claro", ha subrayado, y ha rechazado que alguien pueda dar "lecciones" a este gobierno o al PP "de sensibilidad y respeto" hacia ellas. Dirigiéndose a la exconsellera Gabriela Bravo (PSPV), actualmente vicepresidenta segunda de Les Corts y presente en la sesión, Pradas ha agradecido su apuesta por crear las oficinas de asistencia a las víctimas. Además, ha anunciado que se creará un "foro de víctimas vulnerables". Según ha apuntado, las 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y las tres Oficinas de Denuncia y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género han asistido en lo que va de año a 23.000 y 6.000 personas, respectivamente. EMERGENCIAS Y BOMBEROS FORESTALES En emergencias, ha puesto de relieve la apuesta de su departamento por una protección "eficaz" a la población y una respuesta "inmediata" ante cualquier situación, para lo que ha subrayado la necesidad de contar con las herramientas necesarias par alcanzar "con éxito" este objetivo. Al respecto, ha valorado la "reactivación" de la mesa de coordinación de emergencias o el "impulso" a la red de integración de los planes territoriales. En cualquier caso, ha llamado a "no detenerse" y afrontar "los nuevos desafíos" en este ámbito. Otro de sus objetivos es crear un reglamento de 'bous al carrer' "basado en el consenso". La consellera ha abordado el plan estratégico 24-25 de la SGISE, al que el Consell destina 3,78 millones de euros, y que ha asegurado que va a suponer "una revolución" en la gestión de las emergencias. También ha mencionado la ampliación de los contratos de los bomberos forestales y ha reivindicado la mejora de su estabilidad laboral, "que tanto merecen y han estado esperando". En este punto, ha indicado que ya se ha iniciado la negociación con los sindicatos para "sentar las bases" que permitan que el tercer turno sea "una realidad cuanto antes", lo que permitirá "garantizar un servicio 24 horas los 365 días al año, y eso será la primera vez que ocurre en la Comunitat". "Nos comprometimos y cumplimos", ha valorado. Además, ha prometido "los recursos adecuados" para que los efectivos trabajen "en condiciones seguras". Asimismo, ha anticipado "reformas de calado" en el IVASPE con el fin de que "vuelva a situarse donde le corresponde, entre los mejores de España y de Europa" y ha anunciado la instalación de una sede permanente en la provincia de Alicante, la creación de los Altos Estudios Policiales, la mejora de las instalaciones de Cheste o el establecimiento de un calendario de formación con los ayuntamientos. Del mismo modo, ha avanzado la reforma integral de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana para crear una normativa "acorde a las necesidades actuales" y la constitución de una bolsa autonómica de policías para cubrir las "necesidades temporales" de los municipios. EXIGE AL GOBIERNO MÁS SEDES JUDICIALES En el ámbito judicial, Pradas ha prometido un "ambicioso" plan de modernización de sedes judiciales y de digitalización de sistemas, además de velar por un mejor funcionamiento del turno de oficio y por agilizar los procedimientos. "Cuando una justicia es lenta, no es justicia", ha reivindicado, y ha subrayado el compromiso de mejorar las condiciones de los funcionarios de justicia y de reforzar la plantilla. Entre las peticiones al Gobierno, ha exigido más sedes judiciales y plantilla -"la Comunitat Valenciana no puede esperar más"-- y para ello ha solicitado una reunión con el ministro Félix Bolaños, según ella sin obtener respuesta. También ha garantizado que el Consell quiere mantener los juzgados de paz "que el Gobierno quiere suprimir". LEY DE SEÑAS DE IDENTIDAD Por otro lado, ha reiterado el objetivo del Consell de crear una ley de señas de identidad, sobre lo que ha proclamado: "No consentiremos que algunos vengan a decirnos que hablamos catalán o que somos 'països catalans'. Cada vez que ondeen una bandera separatista, encontrarán más Comunitat Valenciana". Salomé Pradas (PP) ha aprovechado su intervención para afirmar que en los últimos años ha asistido "atónita" a injerencias al poder judicial, ante lo que ha llamado a velar por su independencia. Además, ha puesto en valor el trabajo de su predecesora, Elisa Núñez (Vox), hasta la remodelación del Consell. OPOSICIÓN Entre la oposición, la diputada del PSPV Alicia Andújar ha exigido a la consellera "alejarse del yugo de Vox" --"sé que es aficionada de los 'bous al carrer', pero sea también de 'Vox al carrer'-- y le ha acusado de "vivir de rentas" del Botànic. También le ha pedido medidas ante el récord de ahogamientos en la Comunitat. Jesús Pla (Compromís) ha urgido a Pradas a actuar ante el "mal funcionamiento de la justicia" durante el último año, con "más de 7.000 casos pendientes", y ha recordado que el 'president' Carlos Mazón "dijo el mes pasado que el tercer turno de los bomberos forestales estaba en marcha" y esto "contradice" su intervención. Y de Vox, David Muñoz ha instado a la consellera a seguir la línea de su predecesora, ya que considera que Núñez dejó "una huella imborrable" y logró "éxitos", y le ha preguntado si va a establecer "víctimas de primera y de segunda". Además, le ha instado a ser "valiente" y exigir refuerzos policiales al Gobierno y actuar contra la okupación. En su réplica, Pradas ha explicado que no le importa tanto la denominación de la "violencia de género" como aumentar los recursos contra esta lacra, ha mostrado su preocupación por "el incremento de la criminalidad", ante lo que ha pedido reunirse con el ministro Fernando Grande-Marlaska, y ha augurado que el tercer turno de los bomberos "estará de aquí a 2025".

