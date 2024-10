Sumar carga contra el PP y reclama que no se celebre en el Senado la "intolerable" cumbre contra el aborto

Sumar ha calificado de "absolutamente intolerable" que el Senado acoja una cumbre internacional contra el aborto y denuncia que las instituciones "no pueden usarse para atentar contra derechos": "es un paso más que no podemos permitir". Además, desde la formación cargan contra el PP, que ostenta tanto la mayoría absoluta en la Cámara Alta como la Presidencia de la institución, al lanzar que su visto bueno a este evento demuestra que sigue siendo la misma formación que recurrió al Tribunal Constitucional la ley del aborto. Todo ello después de que la página pública de la organización 'Political Network for Values' se anuncie la celebración de una cumbre contra el aborto que se desarrollará en una sala del Senado. La celebración de la cumbre fue aprobada el 17 de julio en la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Al respecto, Sumar apoya y comparte el escrito presentado por los senadores de la Izquierda Confederal, en el que exigen a la Mesa del Senado una rectificación. De hecho, Sumar censura que este evento está promovido por la "extrema derecha" y se dirige contra un derecho que costó "décadas de lucha del movimiento feminista" y recogido en la legislación. "El PP, entre cuyos votantes también es mayoritario el reconocimiento de este derecho, debería elegir mejor con quien se junta. No es comprensible que vaya de la mano de un señor defensor de Pinochet y de su régimen de tortura, muerte y desapariciones", ha clamado Sumar en alusión al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Por último, Sumar destaca que este acto demuestra que los derechos "hay que blindarlos" y vuelve a demandar que la interrupción voluntaria del embarazo debe incluirse en la Constitución, como reivindicó en vísperas del 8M de este año.

