Óscar Casas revive los "claroscuros" de Gervasio Deferr en 'El gran salto'

Madrid, 2 oct (EFE).- El avance de la nueva serie de Atresplayer Premium, ‘El Gran Salto’, que llega a la plataforma el próximo 17 de noviembre y está basada en la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr, se ha presentado en la segunda jornada del Festival Iberseries & Platino Industria con la presencia de su protagonista, Óscar Casas.

Creada por José Rodríguez a partir de la autobiografía homónima del propio Deferr, la serie revive los “éxitos y los infiernos” del gimnasta en cinco capítulos de cincuenta minutos.

“Era un reto hacer este proyecto, porque no queríamos contar su vida como la de un deportista al uso, sino también reflejar esos claroscuros, mostrar su parte gris. No queríamos líneas rojas. Si había que bajar a los infiernos, bajábamos a los infiernos”, ha apuntado en rueda de prensa Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

De hecho, ha señalado que fue ella misma junto a José Antonio Antón, director general de Atresmedia TV, quienes contactaron con Deferr para plantear la posibilidad de adaptar su novela, tras el impacto que generó el reportaje de ‘Lo de Évole’ en 2022, y que viajaron hasta Barcelona para proponérselo, algo que le “encantó” al deportista.

Casas se mete así en la piel del gimnasta en un relato que rememora desde los Juegos Olímpicos -Deferr ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004 y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008-, hasta su peor etapa personal y vital, en la que “le acompañaban los demonios de la autodestrucción”, hasta acabar abandonando la competición.

El pequeño de los Casas confiesa que meterse en la piel de Deferr ha sido “lo más bonito y duro” de su corta carrera como intérprete. “Es el personaje que más me ha hecho aprender como persona y como actor. Este proyecto daba para poner mucha carne en el asador y yo di el 200 % de mí, aproveché de él lo máximo posible, así que es una de las cosas más bonitas que ya me llevo”, ha afirmado.

Todos elogian a Casas por su entrega para la causa. “Ha hecho un trabajo con el que vais a flipar”, ha asegurado Roger Gual, director de la ficción, a lo que García ha añadido que su “compromiso ha sido máximo”.

Y es que el actor no solo ha hecho un trabajo físico de meses para asemejar sus saltos a los que Deferr hacía, sino también vocal y corporal.

“Estuve meses trabajando en un centro de entrenamiento de gimnasia en Barcelona y también con una ‘coach’ vocal, Isabel Pastor, que me ayudó a tensar las cuerdas vocales para conseguir un timbre similar al de Gervi. Y creo que lo conseguí, porque me dice que, cuando me ve a mí, se escucha a él, así que estoy muy contento”, ha destacado.

Otro de los retos de la ficción es que está narrada en dos tiempos: el pasado, con los diferentes juegos en los que Deferr ganó, y, por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre tras sufrir un infarto. Es este un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a marcarse un objetivo vital que le salve de sí mismo.

Asimismo, han detallado que las narraciones olímpicas que se van a escuchar en la serie las ha grabado la emblemática comentarista Paloma del Río, ya que ella fue la encargada de hacerlo en la época y querían ser lo “más fiel posible a la realidad”. En ese punto, han subrayado que ella también fue una de las precursoras del proyecto, puesto que es “muy amiga” del gimnasta y se implicó “al máximo” en la ficción. EFE

