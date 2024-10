'Génova' niega un giro a la izquierda y dice que su plan social estaba en su programa, tras críticas como la de Aguirre

La dirección nacional del PP ha negado este martes un giro a la izquierda y ha asegurado que sus medidas sociales en materia de conciliación y vivienda son propuestas que Alberto Núñez Feijóo incluyó en su programa electoral de las generales. Además, ha recordado que fue el Gobierno de José María Aznar el primero en impulsar una Ley de Conciliación. "Es un debate artificial. La realidad es que las políticas de conciliación y las políticas de acceso a la vivienda no son banderas de la izquierda. Lo siento, pero no. Son propuestas del programa electoral del PP con el que nos presentamos a las elecciones generales de hace un año", ha declarado el portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Así se ha pronunciado al ser preguntado si le preocupa que el giro social que impulsa Feijóo pueda soliviantar a miembros del PP, después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre haya asegurado que el PP se está "negando a dar la batalla cultural" y haya avisado que si no dan esa batalla no van a "ganar las elecciones". En declaraciones a 'The Objective', que ha recogido Europa Press, Aguirre ha aludido también a las encuestas que ha realizado el PP y por las que, según ha dicho, "han decidido que lo que van a hacer es tomar las banderas de la izquierda y defenderlas ellos". "Oiga, es que yo no creo en la superioridad moral de la izquierda, yo creo en la superioridad moral del liberalismo", ha manifestado la exministra. "NUESTRA ALTERNATIVA NO ES DE NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS" En una comparecencia en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha sacado pecho de la Ley de Conciliación que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso y de la Ley de Vivienda que está ultimando y que llevará en breve al Parlamento. "Frente a un Gobierno del muro, con propuestas divisivas, con propuestas para enfrentar a la sociedad española y que solo son útiles para pagar sus propios peajes, nosotros trabajamos para resolver y mejorar la calidad de vida de las personas", ha señalado. En este sentido, ha indicado que su Ley de Conciliación evidencia que "hay alternativa". "Demostramos que nuestra alternativa no es ni de derechas ni de izquierdas. Es la de un Gobierno con propuestas útiles y capaces de conseguir grandes acuerdos que mejoren la calidad de vida de las personas", ha enfatizado. Es más, ha resaltado que Sánchez lleva seis años en La Moncloa y "la tasa de natalidad de España es la segunda más baja de la Unión Europea", "los jóvenes tardan más que nunca en emanciparse" y comprar un piso "es más difícil que nunca". Por eso, ha dicho que el PP prepara una Ley de Vivienda. "Si es una bandera de la izquierda, lo veremos. Vamos a ver si nos apoyan. Pero esta propuesta figura en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo", ha enfatizado. "EL PP CUMPLE CON LA PALABRA DADA" Asimismo, Tellado ha recalcado que el PP, a diferencia de Sánchez, es un partido que "cumple con la palabra dada" y que su proyecto pasa por "mejorar la calidad de vida de los españoles" mientras que el Ejecutivo de Sánchez está "instalado en la moqueta". El portavoz del PP ha insistido en que el plan de conciliación y de vivienda del PP son "propuestas del programa electoral del Partido Popular" y ha recordado que la primera ley de conciliación de España "la impulsó un gobierno del Partido Popular en el año 99", con José María Aznar. Tellado ha dicho que es un "debate artificial" que "se pone encima de la mesa para tratar de distraer a la opinión pública". "La realidad es que la conciliación es un problema grave que afecta a la sociedad española en este momento y dado que el Gobierno de España tiene ese problema completamente desatendido, al primer partido de este país nos tiene que preocupar lo que verdaderamente afecta en el día a día de la vida de los españoles", ha indicado. Por eso, el portavoz del Grupo Popular ha dicho que el PP "ha abierto este melón" y ha presentado una Ley de Conciliación, que es "un gran avance" porque "va a mejorar la calidad de vida de las personas". GAMARRA SOBRE AGUIRRE: "PUEDE DECIR LO QUE CONSIDERE OPORTUNO" Previamente, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que Esperanza Aguirre es libre para decir lo que considere oportuno, sin entrar en más valoraciones. "Esperanza Aguirre es muy libre y puede decir, como no puede ser de otra manera, todo aquello que considero oportuno", ha declarado Gamarra al ser preguntada cómo valora esas palabras echando en cara a la dirección del PP que no esté dando la batalla cultural. Fuentes del PP no han entendido las críticas de Aguirre, haciendo hincapié en que son medidas que Feijóo incluyó en su programa electoral. Por eso, estas fuentes han exclamado: "¡Más cultural que todo esto!".

