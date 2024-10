Gabilondo no lleva la ley de amnistía al TC porque ya está "suficientemente recurrida"

Madrid, 2 oct (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido este miércoles que no ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía porque ésta "ya está suficientemente recurrida por el Poder Judicial" y ha negado "presiones" del Gobierno.

Gabilondo ha comparecido en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para explicar por qué la institución no presenta recurso de inconstitucionalidad contra la ley, a instancias del PP y de Vox quienes le han acusado de ponerse del lado del Ejecutivo para defender esta medida de gracia y no de los derechos de la ciudadanía.

El Defensor ha subrayado que no ha recibido "ninguna presión ni ningún encargo de ninguna institución del Estado".

"No he recibido ninguna llamada de nadie, tampoco lo hubiera admitido, mi criterio está muy vinculado a algo conformado tras analizar la cuestión en profundidad que se me ha planteado", ha aseverado.

Asimismo, ha defendido la "independencia operativa del Defensor del Pueblo frente a cualquier poder público" y "funcional" que "conlleva la actuación según su criterio" y que "la independencia de criterio en el ejercicio de un derecho que no un deber" por parte del Defensor del Pueblo para la interposición de recursos, "es lo que centra el verdadero sentido de esta adopción de cuentas".

Así, se ha referido a que la legislación ha conducido "a que el Defensor del Pueblo se aparte de los asuntos en que ha habido intervención judicial" así como que no debe entrar en el "examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución" de los tribunales.

"No esperen de mí un pronunciamiento político, las competencias del Defensor del Pueblo se circunscriben básicamente a la supervisión de las administraciones y a decidir si ejerce o no el derecho a recurrir una ley. Me parece saludable que cada institución del Estado de Derecho se dedique a lo que le compete y eluda cuidadosamente lo que no le compete", ha matizado.

Por su lado, la diputada del PP Eugenia Carballedo ha cuestionado el argumento de Gabilondo y le ha acusado de "quitarse del medio" e "inventarse razones institucionales" para no hacerlo.

"¿Qué es eso de que la ley ya está suficientemente recurrida? ¿desde cuando la legitimidad que tiene el Defensor del Pueblo para presentar recursos esta limitada a asuntos judicializados?", ha preguntado la popular, quien le ha espetado que tiene "legitimidad plena" para interponerlo.

Mientras, el diputado de Vox Pedro Fernández ha criticado a Gabilondo por ser "aliado del Gobierno" y no "defensor de los derechos" de la ciudadanía por "ceder a la presión" del Ejecutivo. EFE

(foto)