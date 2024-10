Clavijo insta a la UE a agilizar el pacto migratorio porque Canarias precisa de "respuestas urgentes"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este miércoles a la nueva Comisión Europea que agilice la activación de todos los mecanismos recogidos en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo con el objetivo de hacer frente al fuerte incremento de llegadas de pateras y cayucos a través de la 'Ruta Atlántica'. Durante una intervención en la mesa de trabajo 'Migration Task Force' de la cumbre de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), Clavijo ha subrayado que el archipiélago necesita "respuestas urgentes" de Bruselas para afrontar la "situación límite de emergencia humanitaria", en especial debido a la acogida en solitario de más de 5.400 menores migrantes no acompañados. En apoyo a esta situación, el archipiélago asumirá desde ahora junto con Valencia el liderazgo del grupo de la CRPM centrado en marcar la estrategia migratoria de la UE. Clavijo ha agradecido esta decisión y se ha mostrado convencido de que esta nueva responsabilidad contribuirá a reforzar la capacidad de acción de Canarias ante Bruselas, informa el Ejecutivo en una nota. El titular del Gobierno autonómico ha aprovechado además la celebración en Malta de la Asamblea de los territorios europeos aliados para informar de primera mano sobre la crisis migratoria que afronta desde hace más de un año Canarias "como frontera sur de la UE". Tras recordar que en 2023 y lo que va de 2024 han arribado a las costas canarias 70.000 migrantes, Fernando Clavijo ha destacado la alta mortalidad de la 'Ruta Atlántica' con más de 21.000 fallecidos oficiales en sus 30 años de existencia y muchos más de los que no existen registros. "Cada 45 minutos una persona pierde la vida", recordó tras hacer mención expresa a la tragedia ocurrida el pasado sábado en El Hierro. COOPERACIÓN EN ORIGEN El presidente de Canarias ha trasladado a los representantes de más de 100 territorios europeos la situación de desbordamiento que esta presión migratoria provoca en los servicios del archipiélago, por lo que Canarias reclama el apoyo urgente de la UE con todos los mecanismos a su alcance. En especial, para defender los derechos de la infancia, de niños y niñas "que son canarios, españoles y europeos". Así, ha pedido que Europa actúe en la 'Ruta Atlántica' como lo ha hecho en la mediterránea y en la balcánica. Tras su intervención en esta mesa de trabajo de la CRPM, el máximo representante del Gobierno autonómico ha tenido ocasión también de explicar a los aliados territoriales de Canarias en Europa el proyecto 'Tierra Firme'. Esta iniciativa piloto, liderada por el archipiélago en cooperación con el Gobierno español, el de Senegal y las cámaras de comercio, ha logrado la formación profesional dual de unos 50 jóvenes del país africano. La mayoría de ellos se encuentra ya trabajando en empresas colaboradoras. A la vista del "éxito" de 'Tierra firme', Fernando Clavijo ha anunciado en la cumbre de Malta que Canarias multiplicará en los próximos meses sus esfuerzos en cooperación con los países de origen y tránsito de la migración con un proyecto "mucho más amplio" en Senegal, Mauritania y Gambia. OFENSIVA DIPLOMÁTICA INTERNACIONAL El jefe del Gobierno autonómico se ha mostrado convencido de que iniciativas como la liderada por Canarias son la mejor vía para afrontar el reto demográfico "y no levantar muros". En este sentido, ha hecho un llamamiento a la UE para que refuerce sus proyectos sobre el terreno en África y para que lo haga con el archipiélago como "puerta de entrada" aprovechando sus históricas relaciones de vecindad con muchos países del área occidental del continente. La intervención de Fernando Clavijo este jueves en la cumbre de la Conferencia de Regiones forma parte de la estrategia diplomática emprendida por el Gobierno de Canarias para poner el foco internacional en la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago y recabar apoyos para afrontarla. Este mismo martes y con este objetivo, se reunió en Ginebra con representantes de dos agencias de la ONU centras en asilo y la defensa de los derechos de la infancia: Acnur y Unicef. Además, en 14 meses de legislatura ha mantenido numerosos encuentros con representantes de primera línea de la Comisión Europea y del Parlamento europeo. También el pasado mes de enero trasladó en persona al papa en el Vaticano la situación "límite" de Canarias. Su santidad ha manifestado su intención de visitar las islas para conocer la situación.

