Arana: No hay tiempo de lamentaciones

Santander, 2 oct (EFE).- El delantero canario del Racing de Santander, Juan Carlos Arana, ha señalado, tras la derrota del pasado lunes frente al Cartagena (1-2), que "no hay tiempo de lamentaciones", porque el sábado visitan un campo "importante", La Romareda.

Como ya les ocurrió el año pasado, ha reconocido Arana, tener "tanta superioridad" contra el Cartagena hizo que se "relajaran" y no "prestasen mucha atención a los pequeños detalles".

"Si sabes que solo te pueden hacer daño de una manera, y les das pie a que se den esas acciones, es culpa tuya totalmente y no hay que quitar mérito al rival, pero tampoco piedras contra nuestro tejado. Mejor que se dé ahora que más adelante cuando nos estemos jugando las castañas", ha incidido, en rueda de prensa.

Respecto a su fichaje (el Racing ejecutó a finales de mayo la opción de compra contemplada en la cesión del Eibar), Arana ha valorado la "transparencia" del club, porque "no engaña" y los directivos y la dirección deportiva "cuentan las cosas como son".

"Estoy tranquilo, sé que elegí bien. No me voy a arrepentir en la vida de mi fichaje, estemos primeros o últimos. No me voy a arrepentir nunca", ha insistido.

Arana ha admitido que no está contento con su inicio de temporada porque está teniendo "pocas ocasiones" y no están entrando. "Sé que puedo dar más. El margen de mejora es muy amplio porque aún no he dado ni un 70 % del nivel que he dado la temporada pasada", ha concluido. EFE

ksm/pgh/jl