AM-La vicepresidenta del TC tendrá la llave sobre la recusación a Conde-Pumpido en el recurso del PP contra la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto resolver la próxima semana sobre la recusación lanzada contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en el recurso de inconstitucionalidad del PP sobre la ley de amnistía y lo hará con un Pleno formado por cuatro magistrados progresistas y otros tantos conservadores, lo que podría dar lugar a un eventual empate que podrá romper la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán. Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, el Pleno estudiará únicamente la recusación formulada por el PP contra Conde-Pumpido, a pesar de que en este asunto también están recusados la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, de sensibilidad progresista, y el que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías, enmarcado en el bloque conservador. Aunque en un principio estaba previsto que del debate sobre cada recusación solo se apartara el magistrado cuestionado, Conde-Pumpido ha pedido a Díez y Macías que ninguno de los tres participe en la deliberación que le afecta, algo que han aceptado. Así las cosas, el Pleno que decidirá sobre esta recusación estará formado por cuatro magistrados de la mayoría progresista --todos menos Conde-Pumpido, Díez y el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que está abstenido en todos los asuntos relacionados con la amnistía-- y por otros tantos de la minoría conservadora --todos menos Macías--. Sin embargo, este eventual empate aritmético en realidad no es tal porque Montalbán, como vicepresidenta de la corte de garantías, podrá romperlo con su voto de calidad, según aclaran dichas fuentes. NUEVA POLÉMICA Con ello quedarán pendientes las otras dos recusaciones formuladas en este asunto y que se dirigen contra Díez y Macías, una forma de proceder que ha vuelto a encender el debate en el seno del TC. Algunas voces califican de irregular que no se ventilen las tres recusaciones en el mismo Pleno, pese a ir anudadas a un mismo asunto, mientras que otras consideran que, de la misma forma que se decidió resolver todas las abstenciones de Campo de una tacada, también se puede desgajar el debate referido a Conde-Pumpido. Las voces críticas advierten de que, si el Pleno decide mantener a Conde-Pumpido, el presidente del TC sí podrá participar en las deliberaciones posteriores sobre las recusaciones lanzadas contra Díez y Macías. Una vez resueltas las tres recusaciones, será en un Pleno posterior donde se estudie la admisión a trámite del recurso 'popular', cuya ponencia recae ahora mismo en manos de Macías. Cabe recordar que, de los 20 asuntos que el TC tiene ahora mismo sobre la ley de amnistía --16 recursos de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad--, Macías está recusado en todos por la Abogacía del Estado pero Conde-Pumpido y Díez solo en algunos. Asimismo, se debe tener en cuenta que en el único asunto sobre la amnistía que se ha admitido a trámite por ahora --la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS)-- solo está apartado Campo y están pendientes las recusaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado contra Macías. La pregunta realizada por el TS será, previsiblemente, el asunto que dará lugar a la primera sentencia del TC sobre la ley de amnistía, marcando el camino a los demás recursos y cuestiones, de acuerdo con las fuentes consultadas.

