Aitor Ruibal: "Nos ilusiona mucho la competición y vamos a por ella con todo"

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El jugador del Betis Aitor Ruibal aseguró este miércoles, en vísperas de la visita al Legia de Varsovia en el arranque de la primera fase de la Liga Conferencia, que "evidentemente" esta competición les "ilusiona mucho" y que van "a por ella con todo, igual que en LaLiga y en la Copa".

Antes del entrenamiento en el Estadio del Ejército Polaco, el polivalente futbolista catalán, quien en el choque de este jueves apunta a ser titular como lateral derecho en esta primera jornada, puntualizó en rueda de prensa que "el primer objetivo es pasar la fase de grupos y luego ya se verá", aunque comienzan el torneo con el reto de llegar "lo más arriba posible".

"No lo llamaría revancha (por la eliminación del año pasado ante el Dinamo de Zagreb), pero sí es verdad que el vestuario tiene la espinita clavada de Europa de estos años. Han cambiado bastantes jugadores, pero no es eso lo que nos hace que estemos más ilusionados, sino que el equipo tiene muchas ganas de hacer un gran año no sólo en esta competición, sino en las tres que vamos a disputar", recalcó.

Preguntado por lo ocurrido la pasada campaña, cuando el equipo croata les apeó del torneo en los dieciseisavos de la 'Conference', Aitor Ruibal quiso pasar página de esa decepción y afirmó que "ya todo el mundo sabe lo que pasó el año pasado" y que todos hicieron "autocrítica" al respecto.

"Somos conscientes de ello. En el vestuario sabemos que si en Europa no estás al 200 por ciento, no ganas, y fue lo que pasó entonces y ya está. Esto es fútbol, una eliminatoria, y unas veces pierdes y otras ganas", admitió el interior diestro barcelonés.

Sobre su polivalencia y si cree que será titular en este arranque de la competición en Varsovia, Ruibal indicó que desconoce si jugará o no ni en qué demarcación, aunque "lo importantes es hacerlo y donde el mister decida", y explicó que, aunque no tiene "preferencia" por un sitio u otro, se siente "mucho más cómodo jugando arriba porque así" lo ha "hecho toda" su "vida".

"Atrás puedo sufrir un poquito más defensivamente, pero creo que también tengo la capacidad para hacerlo ahí y ahora mismo, en mi situación, me da igual dónde jugar", recalcó. EFE