Sánchez y Moreno coinciden este martes en la inauguración del proyecto CEUS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este martes, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al acto de inauguración oficial del Centro de Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aviones No Tripulados (CEUS), en Moguer (Huelva), previsto para las 12,00 horas. Así lo confirma la agenda oficial del Ministerio de Defensa, consultada por Europa Press, que señala que la ministra, Margarita Robles, acompañará al presidente del Gobierno al acto que se llevará a cabo en las instalaciones de El Arenosillo. Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también asistirá al acto de inauguración, por lo que vuelve a verse con Sánchez después de su encuentro bilateral del pasado 18 de septiembre en Moncloa. La inauguración en un principio estaba prevista para antes del verano pero debido al "interés" de Sánchez para acudir a la inauguración y de los comicios europeos del 9 de mayo han hecho retrasar este acto hasta cuadrar las agendas. Además, las obras del CEUS finalizaron durante la primavera, después de que se realizara el soterramiento de la línea eléctrica de 220 kV Rocío-Torrearenillas a su paso por la pista de operaciones asociada al Centro de Ensayos. PROYECTO CEUS El proyecto CEUS, promovido por el Ministerio de Defensa a través del INTA, el CDTI y la Junta de Andalucía, es parte del CEDEA (Centro de Experimentación de El Arenosillo), situado solo a unos kilómetros de distancia, y ambos se convertirán en el mejor Centro de Excelencia europeo de Sistemas no Tripulados (Drones) y una referencia internacional para la experimentación con vehículos no tripulados. La construcción del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados ocupa un área de 75 hectáreas en terrenos previos de monte público cedidos por el Ayuntamiento de Moguer. La inversión de 28 millones de euros corre a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cofinanciado por la UE con fondos Feder al 80%, y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Universidades y Ciencia. Asimismo, está ideado para la realización de pruebas con este tipo de aviones y prototipos, tanto civiles como militares del ámbito público y privado. Actualmente está considerada una de las inversiones estratégicas más relevantes en la provincia de Huelva. El CEUS se compone de una serie de instalaciones, entre las que destacan un vial de ensayos asfaltado de 2.000 metros de longitud y otro de rodaje perpendicular al vial principal, que servirá de conexión con una plataforma de estacionamiento. A esto se suman dos hangares y un edificio dedicado a dar soporte a las instalaciones, entre otras dependencias. El nuevo complejo podrá ser utilizado por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo requieran y el objetivo es que tenga, además, una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.

