La ministra Montero insta a "espantar la amenaza" que para las mujeres supone la ultraderecha

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado, en el II Encuentro de Alcaldesas, a "espantar las amenazas" que para una política igualitaria suponen, ha dicho, "los partidos de ultraderecha" con "algún concurso de la derecha". En él, ha abogado por estar alerta para que "no haya en el orden internacional un retroceso y vuelva a caer sobre una losa en nuestras espaldas". "Lo que ocurra en Estados Unidos en noviembre va a ser determinante", ha citado también en una intervención en la que ha pedido "unirse" frente a la "lacra" de la violencia de género. En declaraciones a los medios, antes de inaugurar este encuentro, convocado en A Coruña bajo el lema 'Tomando decisiones para cambiar el mundo' y con participación de una treintena de regidoras, ha reivindicado promover "políticas de igualdad" desde las instituciones. "Y espantar las amenazas", ha dicho al aludir, específicamente, a los partidos de ultraderecha, "con algún concurso de la derecha", de cara a evitar "que suframos retrocesos en nuestros derechos y nuestras libertades". Todo ello para lograr, ha añadido, "una igualdad efectiva entre hombres y mujeres". Por ello, ha destacado iniciativas como la convocada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) e impulsado desde el consistorio herculino. En particular, ha apelado al papel desde las Alcaldías para que su gestión se convierta en un elemento "transformador" también en esta materia. La ministra ha animado también a las mujeres "a dar un paso adelante" y dedicarse a asumir puestos de responsabilidad en distintas áreas. Y para ello, ha insistido, deben contar con "el respaldo necesario". "España es vanguardia en muchas de las políticas feministas como con la ley de paridad", ha indicado Montero para quien, no obstante, no se debe "bajar la guardia" y trabajar para acabar con el "machismo estructural". "La desigualdad es un lastre para todo y también para la democracia", ha apostillado. REVERTIR LA DESIGUALDAD "Un encuentro para dar un paso más para empoderarnos en el ámbito institucional y político", ha indicado, a su vez, la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey. "Más igualdad genera ciudades más sostenibles", ha señalado para asegurar que es "imprescindible" reforzar la actuación en este ámbito. "Hay instrumentos para revertir esta desigualdad", ha sentenciado para aludir, entre otros, a las políticas públicas o "la sororidad que nos une". "Cita que pone el foco en la necesaria igualdad y en las distintas administraciones públicas", ha manifestado, a su vez, la conselleira de Política Social, Fabiola García. "Vuestro trabajo diario representa ese feminismo transformador para una sociedad cada vez más equitativa e igualitaria", ha dicho sobre las regidoras y recordando que la primera en Galicia fue Concha Pérez, en 1925, al frente de Portas (Pontevedra). "Ella abrió el camino", ha recordado la titular de Política Social, para quien, pese a los "avances", queda "mucho trabajo por hacer". "Desde el Gobierno gallego somos conocedores de este reto, debemos ser más exigentes", ha afirmado para destacar iniciativas como la Ley de Igualdad aprobada por el Ejecutivo gallego. Al acto, han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Compartir nota: Guardar