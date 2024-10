El TSJA confirma la absolución de un varón que estaba acusado de agresión sexual sobre una menor en Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un hombre que estaba acusado de un delito de agresión sexual y, alternativamente, abusos sexuales sobre una menor, con 17 años de edad en el momento de los hechos, en 2021 en un piso de la capital cordobesa. Según recoge la resolución del Alto Tribunal andaluz, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusadora particular y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial "en todos sus extremos". Cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). En concreto, se declara probado que el acusado y la menor "tomaron contacto a través de una red social de citas y comenzaron una relación que continuó" con mensajes y "unas conversaciones de indudable tono sexual", de modo que "ambos planearon verse" en el piso que habitaba el varón, al que se dirigieron "con la intención de sostener relaciones sexuales" y consumaron las mismas. En un momento dado, la joven, "por razones que no constan debidamente precisadas, pero al parecer como consecuencia de la ruptura con su anterior pareja", mostró "signos de incomodidad con la situación, cesando la relación sexual cuando el acusado se percató de ello". Posteriormente, ella salió de la habitación y llamó a la puerta de la del compañero de piso del varón, al que "pidió una envoltura de liar tabaco que éste le dio". "En ese momento, la chica no presentaba signos de llanto reciente, de nerviosismo o temblor en sus manos, siendo su comportamiento completamente normal hasta el punto de no llamar la atención en ningún caso a su interlocutor entonces", precisan los jueces. A continuación, "se volvió a introducir en la habitación del acusado y se fumó se cigarro que con aquel envoltorio pudo liar", se detalla en la sentencia, para agregar que "al cabo de unos 15 minutos aproximadamente, se marchó, dirigiéndose a casa de un amigo al que, entre llantos, dijo haber sido agredida sexualmente, si bien pudo comer con normalidad". Luego, "tras declinar la petición de este amigo para que denunciase, se dirigió al domicilio de otra amiga y allí también le dijo lo mismo". Presentó denuncia finalmente ese mismo día. En la exploración a la que fue sometida, "al margen de no encontrarse ningún vestigio de violencia en zona genital", presentó "leves equimosis, en algunos casos puntiformes, de dos centímetros en hombro y mama derecha; varias erosiones en región glútea izquierda; eritema lineal de cuatro centímetros caudal a estas lesiones; equimosis ovalada de dos centímetros en región glútea derecha, y eritemas de dos centímetros en flanco derecho". De igual modo, "evidenció síntomas que pueden ser compatibles con un estrés postraumático", según se apunta en la resolución que absuelve al varón de los delitos que estaba acusado.

Compartir nota: Guardar