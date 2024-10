El PSOE expresa su "rechazo absoluto" a los insultos de Maduro contra Feijóo y Ayuso

Madrid, 1 oct (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha expresado este martes su "rechazo absoluto" a los insultos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha proferido contra los dirigentes del PP Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, pero ha recordado cómo este partido "ha vapuleado" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su mediación en Venezuela.

Patxi López es el segundo dirigente socialista que reprueba las palabras de Maduro después de que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, reclamara, también este martes, al presidente venezolano que "no insulte" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, "que no es una falangista", ni al presidente del PP, "que no es un ladrón".

En el Congreso, el portavoz socialista ha aprovechado la pregunta sobre Maduro para salir en defensa de Rodríguez Zapatero, a quien el PP ha llegado a señalar como cómplice con el régimen chavista, y ha dicho que "la dignidad acompaña más" al expresidente socialista.

Desde el PP han vuelto a reclamar al Gobierno que actúe ante los insultos que han recibido por parte del presidente venezolano. EFE