El PP critica que Yolanda Díaz quiera "imponer" a "las bravas" a los empresarios la reducción de la jornada laboral

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recriminado este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo que quiera "imponer" a "las bravas" la reducción de la jornada laboral a los empresarios. A su entender, intenta "llamar la atención" porque "está fuera de foco" pero "lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse". Así se ha pronunciado después de que Yolanda Díaz se mostrase este domingo optimista de cara a alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, si bien aseguró que, si al final éste no es posible, el Gobierno va a actuar. "Nadie en esa mesa tiene capacidad de veto. Digo esto para mandar un mensaje claro (...) No hay vetos en la mesa de diálogo social. Lo acabamos de demostrar hace unos meses con la subida del salario mínimo interprofesional. Queremos acuerdos, sí. Trabajamos para el acuerdo, sí. Es posible el acuerdo, sí", afirmó Díaz en el debate 'Por la reducción de la jornada laboral', el marco de la fiesta anual del PCE en Rivas Vaciamadrid en la que han participado los sindicatos. "HACER LAS COSAS A LAS BRAVAS NO ES LA ACTITUD DE UN GOBERNANTE" En declaraciones a los medios en Alcalá de Henares, al ser preguntado expresamente por esas declaraciones de Díaz, Bendodo ha indicado que "esto de hacer las cosas a las bravas" no es una "actitud propia de un gobernante". "Por tanto, la vicepresidenta lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse. Yo entiendo que está fuera de foco desde hace tiempo e intenta hacer ruido para llamar la atención", ha declarado, para pedirle de nuevo que se tranquilice porque "la política es diálogo" y "por imposición no se hace nada". En este sentido, Bendodo ha criticado que la vicepresidenta haya dicho que reducirá la jornada laboral "sí o sí" cuando, a su juicio, debe hablar con los sectores y con los agentes sociales dentro de la mesa de diálogo social. "Así se gestiona y se gobierna un país", ha enfatizado. FLEXIBILIDAD LABORAL DENTRO DEL DIÁLOGO SOCIAL Dicho esto, se ha referido a la propuesta del PP para flexibilizar la jornada laboral y que se incluirá en la Ley de Conciliación que el Grupo Popular quiere registrar este martes en el Congreso. "La gente quiere hoy en día poder conciliar más, poder estar más con la familia y con los hijos. Y eso hay que hacerlo compatible con la jornada laboral. Por eso hablamos de flexibilidad. Y eso siempre, siempre dentro del diálogo social", ha manifestado, para recalcar que el PP "no va a imponer nada". Así, Bendodo ha señalado que el PP tiene un modelo de país y quiere hablarlo con los sectores afectados, con la patronal y con los sindicatos para "consensuar". "Esa es la forma que tenemos de trabajar. Y evidentemente es lo que vamos a llevar a cabo con la CEOE y con todos", ha subrayado. DICE QUE EL PP ESTÁ IMPULSANDO UNA "VERDADERA" LEY DE VIVIENDA Después de que la ministra Isabel Rodríguez haya amenazado con dejar sin fondos a las comunidades "insumisas" con la Ley de Vivienda, Bendodo ha criticado que, después de que Yolanda Díaz diga que "sí o sí por pantalones se va a aplicar una iniciativa", otro miembro del Gobierno esté "amenazando con quitar dinero a las comunidades". "Estos son los gobiernos progresistas de izquierda que gobiernan nuestro país. Esto es la mano tendida, el diálogo. Esto suena a otras latitudes, por decirlo de alguna manera", ha asegurado, para añadir que estas declaraciones evidencian que el Ejecutivo "está nervioso" porque "no tiene los apoyos parlamentarios". A su entender, la titular de Vivienda debe "sentarse con las CCAA y dar solución, no amenaza". "Esto es consecuencia de que estén nerviosos. Pero oye, esto de que una ministra amenace a las comunidades autónomas con quitarle el dinero, ¿qué se ha creído la ministra?", ha exclamado. Bendodo ha señalado que el PP está "impulsando la verdadera ley de viviendas que necesita España" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prometió hace ya un año y pico 200.000 viviendas en España" y no se han hecho". "Ni una de las 200.000 viviendas que prometió, no ha hecho ni una", ha manifestado, para añadir que el PP ejerce como alternativa de Gobierno y por eso está trabajando también en una Ley de Conciliación. "SI NO HAY PRESUPUESTOS, HAY QUE CONVOCAR ELECCIONES" Además, el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP ha recordado las declaraciones de Sánchez cuando estaba en la oposición recalcando a Mariano Rajoy en 2018 que no tener Presupuestos es como un coche sin gasolina, pidiendo entonces que se convocaran elecciones. En este punto, ha defendido que Sánchez se aplique sus propias palabras porque esto es "inasumible". "Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa un chantaje de 12.000 millones de euros, y Sánchez volverá a ceder, porque el sanchismo ha hecho del abandono de España y de los intereses de los españoles su seña de identidad", ha apostillado. "MAÑANA OTRA VEZ VUELVE A SUBIR IMPUESTOS A LOS ESPAÑOLES" Además, el dirigente del PP ha acusado al Gobierno se subir impuestos a los españoles, citand por ejemplo la "tasa de basura absurda" que ha "impuesto" y que, a su juicio, "condena a los alcaldes". "Esa es la realidad a la que, evidentemente, nosotros vamos a oponernos. Un Gobierno de Sánchez que lleva 80 subidas de impuestos. 80 veces en 6 años Sánchez le ha subido los impuestos a los españoles. Mañana es día 1, pues otra vez le vuelvan a subir los impuestos a los españoles: Del 5 al 7% el IVA en algunos productos y del 0 al 2% el IVA en otros productos", ha denunciado, para recordar que Sánchez dijo que le iba a subir los impuestos "a los ricos" pero este martes sube "el aceite", "el pan" y "los huevos". Finalmente, Bendodo ha anunciado que el PP llevará a la comisión de Transportes el retraso de las obras del tren en Alcalá de Henares. "El ministro del caos, Óscar Puente, saca pecho mientras los vecinos de esta zona viven una pesadilla", ha aseverado.

