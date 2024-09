Pere Varias sustituye a Guillem Cabestany como seleccionador español masculino

Barcelona, 30 sep (EFE).- Pere Varias fue anunciado este lunes por la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) como nuevo seleccionador español masculino de hockey sobre patines en sustitución de Guillem Cabestany, que dejó el cargo tras ganar el Mundial el pasado 22 de septiembre en Novara (Italia).

Varias (Sant Sadurní d'Anoia, 1975), que también ejercerá de director técnico, empezó su carrera en los banquillo al frente del Calafell (2011-2014 y 2020-2021), pasó por el Vendrell (2014-2016) y entrenó hasta la pasada temporada al Noia Freixenet (2016-2020 y 2021-2024).

La sede de la RFEP acogió este lunes la presentación del nuevo seleccionador, quien aseguró que este nombramiento supone "un reto enorme". "Después de trece temporadas en diferentes clubes, este era el momento perfecto de dar un nuevo paso en mi carrera. Cuando la federación me lo propuso no me lo pensé dos veces", añadió.

Varias subrayó las premisas de su proyecto: "Tendré la suerte de entrenar a los mejores jugadores y poder competir en grandes escenarios y competiciones". "Mi idea es tener una selección intensa y agresiva tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, ser un equipo con mucha personalidad", detalló.

La RFEP comunicó el pasado 11 de junio que había alcanzado un acuerdo con el anterior seleccionador, Cabestany, para separar sus caminos tras el Mundial de Novara, y Varias afrontará el reto de mantener el listón competitivo de su predecesor, que entre 2021 y 2024 ganó dos Europeos y un Mundial. EFE

xsf/lm