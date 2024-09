Exteriores insiste a los españoles en Líbano que abandonen el país por las rutas comerciales todavía abiertas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha solicitado nuevamente a los españoles que se encuentran en Líbano, en especial a los están de tránsito por turismo o trabajo, abandonen el país lo antes posible por las rutas comerciales todavía abiertas. También ha detallado que hay un plan de evacuación preparado para los españoles residentes por si fuera necesario activarlo. Así lo ha solicitado el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, en una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, en la que también se ha referido a cualquier español que planeara viajar a Líbano desaconsejándolo "totalmente". "A los españoles que se encuentran en Líbano hace ya tiempo que les hemos indicado que deben abandonar el país por los medios comerciales", ha expresado, informando de que todavía hay una compañía aérea, Middle East Airlines, que opera tres vuelos semanales a Madrid, además de haber salidas por barco hacia Chipre, Turquía o Grecia. Sobre los españoles residentes en Líbano, el titular de Exteriores ha detallado que se les ha enviado un correo electrónico a los 1000 ciudadanos que les constan como inscritos en la Embajada de España en Líbano para que les reconfirmen la dirección y número de teléfono, y poder así contactarles en el caso de que haya que activar un plan de evacuación, ya preparado "para el momento en que haya que hacerlo". Al hilo, ha mandado un mensaje de solidaridad y afecto a los casi 700 militares españoles que se encuentran en la Línea Azul, la que marca el límite entre Israel y Líbano, por su "labor impagable" en favor "de la paz y la defensa del derecho internacional". "Yo como ministro de Exteriores, estaré siempre a su lado porque estaré siempre al lado de la ONU y de la defensa del derecho internacional y de la protección de los civiles indefensos", ha agregado. Albares ha reivindicado que los españoles en el exterior "están protegidos bajo cualquier circunstancia" recordando las recientes operaciones de evacuación en Afganistán, Ucrania, Níger, Sudán, Tel Aviv o Gaza. "Esta vez no va a ser una excepción", ha afirmado, para después recalcar que su ministerio "claramente defiende los intereses de España" y de sus ciudadanos allá donde estén. CONDENA EL BOMBARDEO ISRAELÍ EN BEIRUT En otro orden de cosas, el titular de Exteriores ha percibido una "frustración en el mundo árabe" ante "la impunidad" con la que la violencia se extiende sin que "nadie parezca poder hacer nada". Por ello, ha resaltado la importancia de que Europa y España lideren una posición de paz y de respeto del Derecho Internacional Humanitario. Tras sostener que España tiene "una relación fluida con Israel", Albares ha enfatizado en que "el Derecho Internacional es vinculante para todos" y que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre que la guerra de Gaza debe parar "son vinculantes para todos, también para Israel". "Tenemos en cuenta las legítimas aspiraciones de seguridad de Israel, pero al mismo tiempo el impedir que entre la ayuda humanitaria sin ningún obstáculo a la población civil de Gaza, no hacer caso a las decisiones del CIJ o bombardear Beirut sin diferenciar entre milicianos de Hezbolá y civiles, todo eso son violaciones claras del derecho internacional", ha añadido. Por último, ha condenado de nuevo "con total contundencia" los lanzamientos de cohetes de Hezbolá a Israel o el ataque terrorista perpetrado por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Habiendo rechazado los ataques en ambos lados, ha avisado de que nadie espere que España "reduzca el tono de su voz" o "no enarbole bien alta la bandera de la paz": "Que pierdan toda esperanza".

