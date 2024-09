Elma Saiz pide al PP que abandone "mensajes racistas" y "se ponga al lado del Gobierno" en política migratoria

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pide al PP "dejar de hacer una oposición absolutamente destructiva" en materia migratoria. "A mí me gustaría pensar que el Partido Popular, más allá de instrumentalizar y poner en el foco y abrazar mensajes racistas y xenófobos en lo que tiene que ver con la política migratoria, se ponga al lado del Gobierno de una vez", afirma. A preguntas de los medios --antes de participar en un acto en Santiago-- sobre la acusación del PP al Gobierno de no querer "negociar" la política migratoria, la ministra recrimina que "el único objetivo que tienen" los populares "es destruir, socavar y dañar al Gobierno porque no tienen ningún tipo de proyecto". Tras explicar que no tenía más novedades sobre la búsqueda de los 48 migrantes desaparecidos en el naufragio de El Hierro, Saiz ha emplazado al PP a "remangarse" y ponerse a "trabajar para la ciudadanía en una posición constructiva". Asegura que por parte del Ejecutivo central "la mano sigue tendida". Afea que el PP "no tiene manera de justificar ante la sociedad su negativa" del pasado mes de julio a una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes. "El PP ni siquiera votó a favor para tomar en consideración negando el debate", reprocha, "cerrando prácticamente la boca a esos niños y niñas, a esos menores que están en Canarias". Al respecto, defiende un diálogo "constante" con las comunidades, pues "nunca ha habido tantos foros". "Lo estamos viendo en estos días a través de los encuentros del presidente Sánchez", indica. "Nunca en materia migratoria, nunca ha habido tantos foros con las comunidades autónomas. Sería la tercera conferencia sectorial ya en materia migratoria, con las diferentes comisiones", relata. (HABRÁ FOTO Y VÍDEO PROFESIONALES)

