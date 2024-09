Feijóo prepara otro encierro con sus 'barones' para perfilar su agenda social y atraer a votantes "frustrados" del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prepara un encierro con sus presidentes autonómicos, como el que celebraron en marzo pasado en Córdoba, para coordinar políticas y exhibir "estabilidad" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que los 'populares' ven "paralizado, "agonizante" y "sin futuro". En ese encuentro tendrá un hueco importante la agenda social, con la que el PP busca atraer a votantes "frustrados" del PSOE, según han indicado a Europa Press fuentes del PSOE. "Hay un elector frustrado que ha confiado en el Partido Socialista en 2018, 2019 y 2023 que no ha encontrado respuesta a sus problemas de vivienda, conciliación o precariedad laboral. ¿Cuáles son los grandes hitos de gestión de Pedro Sánchez estos 10 meses de legislatura?", se preguntan fuentes del equipo de Feijóo, que confirman que el PP va a "jugar" este otoño en un campo que hasta ahora ha buscado "patrimonializar" la izquierda. En los próximos días Feijóo seguirá desgranando las medidas que incluirá la Ley de Conciliación que el Grupo Popular registrará este mes de octubre en el Congreso y que pretende ser "la más avanzada de la democracia" en esta materia, en palabras del presidente del PP. FLEXIBILIDAD LABORAL PARA CONCILIAR Gratuidad de las escuelas infantiles, más deducciones por hijo --de 1.200 a 1.800 euros--, ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas y blindar las bonificaciones a familias numerosas para contratar cuidadores son algunas de las medidas que recogerá la Ley del PP y que confirman un "giro social" en la estrategia del PP en el arranque de este nuevo curso político. Además, esa Ley de Conciliación del PP apostará por flexibilizar la jornada laboral, con un banco de horas para facilitar la conciliación, un asunto que trasladó personalmente Feijóo al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la charla que mantuvieron el pasado martes. Feijóo incluso se ha abierto públicamente a estudiar la semana de cuatro días siempre condicionada al acuerdo entre empresas y trabajadores y con la misma productividad. "El objetivo a medio plazo es conseguir una España en la que trabajando cuatro días a la semana podamos tener la misma productividad de otros países del mundo, que probablemente también van a ir a ello", manifestó esta semana. "El PP está demostrando sensibilidad social y, al mismo tiempo, está evidenciando con datos reales que no hay avances por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en los temas que preocupan a los ciudadanos", han insistido fuentes de la cúpula del partido, que han subrayado que la vivienda es un "comodín electoral" de Pedro Sánchez que nunca se concreta. Por eso, aparte de la Ley de Conciliación, el Grupo Popular también quiere registrar en el Parlamento en octubre su Ley de Vivienda, un asunto que centrará precisamente la Conferencia de Presidentes que jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prevé convocar a primeros de diciembre en Cantabria. CUADRANDO AGENDAS PARA PODER FECHA AL RETIRO El pasado lunes, durante un almuerzo con sus 'barones' territoriales tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ya les trasladó que hay que cerrar la fecha para otro retiro como el que mantuvieron hace seis meses en Córdoba, según informaron a Europa Press fuentes 'populares'. Aquel encuentro sirvió para establecer una hoja de ruta de coordinación territorial entre las comunidades que gobiernan y acordaron una veintena de compromisos, como impulsar una EBAU común en 2025. Feijóo se comprometió a impulsar este tipo de reuniones con sus presidentes para seguir reforzando la colaboración entre autonomías y visualizar que sus CCAA practican las políticas que el PP aplicaría si llega al Palacio de la Moncloa tras unas elecciones generales. A la espera de cuadrar agendas para ese retiro, antes se celebrará una reunión preparatoria de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, con los consejeros de Presidencia de las CCAA, que confían que tenga lugar este mes de octubre. UN GOBIERNO "PARALIZADO" Y QUE "AGONIZA" Mientras perfilan su alternativa, con propuestas económicas y sociales, los cargos del PP seguirán intentando retratar un Gobierno "paralizado", "sin rumbo", que "agoniza" o "sin futuro" para alimentar la idea de que la leegislatura no es viable porque el Gobierno no tiene Presupuestos ni mayoría parlamentaria, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. El propio Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo está en una situación "insostenible" y que la legislatura es "ingobernable". "Sánchez no tiene coche ni gasolina", proclamó, parafraseando unas palabras que el propio jefe del Ejecutivo espetó a Mariano Rajoy en 2018 asegurando entonces que 'un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina'. Los 'populares' quieren que cale entre los ciudadanos esa idea de "inestabilidad" del Gobierno de Sánchez y seguirá siendo uno de los ejes de su argumentario, unido a la idea de que el presidente del Gobierno debería disolver las Cortes y convocar elecciones generales. "DESPRECIO AL PODER LEGISLATIVO" Asimismo, el PP seguirá denunciando un "desprecio continuado" de Sánchez al poder legislativo y así se recoge en la moción que llevará la segunda semana de octubre al Pleno del Congreso, en la que exige además una "rectificación" de las declaraciones de Sánchez "sobre la aspiración de gobernar sin el concurso del poder legislativo". En esa iniciativa sobre "los principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno", el Grupo Popular también solicita al Gobierno "limitar el uso de reales decretos-ley a los casos de extraordinaria urgencia y respetar los mandatos y los límites que le imponen las Cortes Generales". Además, el PP exige al Ejecutivo "cumplir con sus obligaciones de someterse al control de las Cortes Generales, tanto en la sesión de control como en las comparecencias que acuerde la Junta de Portavoces, reiterando la exigencia de justificación en los casos de ausencia".

Compartir nota: Guardar