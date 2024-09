El Real Madrid alarga su pleno en Adeje pero cede el liderato al Barça

Redacción Deportes, 29 sep (EFE).- El Real Madrid ha logrado la cuarta victoria del curso en el campo del Costa Adeje Tenerife (1-4), pero la resistencia del conjunto canario provoca que el conjunto blanco pierda el liderato de la Liga F, ahora en poder del Barcelona tras golear el sábado por 10-1 al Granada.

El cuadro de Alberto Toril, que entregó el mando por dos tantos de diferencia, encarriló el triunfo con un tanto de la danesa Caroline Moller tras centro desde la derecha de Eva Navarro (m.25) y con una brillante diana de la colombiana Linda Caicedo (m.31) tras una gran acción individual.

No obstante, un penalti provocado por la propia jugadora cafetera permitió al Costa Adeje Tenerife acabó con la condición de imbatido del equipo madridista, al transformar la pena máxima la nigeriana Rinsola Babajide. Pero el tanto no cambió el rumbo del choque porque al borde del descanso un centro envenenado de Moller que Noelia Ramos no logró atrapar significó el 1-3.

Tras el paso por los vestuarios hubo más igualdad, pero Real Madrid termino imponiéndose con el paso de los minutos y puso punto y final al partido con un golazo de la sueca Filippa Angeldal (1-4, m.90).

Por su parte, la Real Sociedad dio un paso hacia la zona alta de la clasificación al remontar al Levante Badalona (2-1), que no había perdido aún en este curso liguero, y que se adelantó en el marcador con el tanto de penalti de Ana González en el minuto 20.

La Real logró reestablecer el empate antes del descanso por medio de un remate de cabeza de la colombiana Manuela Vanegas y culminó la reacción a poco del final (m.79) gracias a un error de la defensa catalana que aprovechó la finlandesa Sanni Frannsi.

El Sevilla también se coloca con dos victorias tras superar al Valencia por 1-3 en el Antonio Puchades, donde un autogol de la guardameta chilena Antonia Canales encaminó el triunfo del cuadro andaluz.

La combinación entre Lucía Corrales y la polaca Natalia Padilla Bidas dio aún más ventaja al cuadro hispalense (0-2, m.51), pero el Valencia despertó con el tanto de la estadounidense Phoenetia Browne en el 77.

No duró mucho el intento de remontada local porque en el 83 una caída en el área de Padilla Bidas fue castigada con la pena máxima y la delantera no falló asegurando así una victoria importante tras sufrir dos derrotas seguidas. EFE

