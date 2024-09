Podemos pide "una solución inmediata" para evitar tragedias como el naufragio de El Hierro

Las Palmas de Gran Canaria, 28 feb (EFE).- La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha pedido "una solución inmediata" para evitar tragedias como el naufragio registrado este sábado en las costas de El Hierro, en el que nueve personas han muerto y 50 han desaparecido.

"Nos parece trágico lo que está ocurriendo en nuestra tierra y hay que buscar una solución inmediata, y para eso tiene que haber una corresponsabilidad de todos los niveles institucionales, por supuesto del Gobierno autonómico y del Gobierno estatal", ha dicho Santana poco antes de una reunión de su partido.

En cuanto a los menores inmigrantes no acompañados, ha insistido en que "Canarias en solitario no puede hacerse responsable de su cuidado", ya que no puede darle unas condiciones dignas de acogida.

Santana ha criticado "la idea absurda de dejar a los niños en total desamparo en dependencias policiales y sin ningún tipo de garantías, me parece demencial lo que ha hecho el Gobierno de Canarias".

En su opinión, es necesaria una modificación de la Ley de Extranjería que garantice un proyecto de vida para esos menores y la protección del estado español, "que es a donde llegan, al estado español porque Canarias forma parte a día de hoy de él".

Eso no supone que el Gobierno de Canarias "se lave las manos y deje de asumir sus responsabilidades y mire para otro lado", y si no puede afrontar "el reto más importante que tiene ahora Canarias, lo que debe hacer el señor Clavijo (presidente de Canarias) es convocar elecciones", ha dicho Santana. EFE

